Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem prezydenta

SLIM VAT 2 - nowelizacja ustawy o VAT

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie. Głównym celem nowelizacji było wprowadzenie do przepisów tzw. pakietu SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT), który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług. To kontynuacja zmian, rozpoczętych pakietem SLIM VAT, który do przepisów został wprowadzony pod koniec 2020 r.

Odliczenie VAT po upływie terminu

SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt.

Ulgi na złe długi z dłuższym terminem

Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2

Pakiet SLIM VAT 2, wprowadza ponadto do ustawy o VAT regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach została też zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

autor: Marek Siudaj