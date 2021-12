Likwidacja firmy po jej zawieszeniu - obowiązki w VAT

Likwidacja firmy a VAT. Jakie obowiązki ma podatnik VAT likwidujący firmę po jej zawieszeniu?

Likwidacja firmy a VAT

PYTANIE

Czynny podatnik VAT, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonał jej zawieszenia w grudniu 2020 roku. Po upływie roku zdecydował o likwidacji tej działalności. Jakie czynności powinien podjąć w związku z tą likwidacją? Czy powinien złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-Z, skoro został wykreślony z rejestru podatników VAT na wskutek zawieszenia? Czy powinien sporządzić spis z natury dla celów VAT i poinformować o tym urząd skarbowy? Jeśli tak, to za jaki okres powinien złożyć plik JPK_V7M/JPK_V7K, wykazując spis z natury dla celów VAT i czy w ogóle jest zobowiązany do wysyłania tego pliku?

ODPOWIEDŹ

Podatnik powinien przesłać plik JPK_V7M za miesiąc definitywnego zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (likwidacji działalności) z wykazaną kwotą podatku należnego od towarów objętych spisem z natury w polu K_33 i uwzględnieniem tej kwoty w polu P_33. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jak stanowi art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to – składane na formularzu VAT-Z - stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Z przytoczonego przepisu wprost wynika, że obowiązek składania zgłoszenia VAT-Z obciąża podatników zarejestrowanych jak podatnicy VAT. Skoro zatem podatnik, o którym mowa, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT (gdyż w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy został wykreślony z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT), nie ma on obowiązku składania zgłoszenia VAT-Z.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają – w ramach tzw. spisu z natury (często nazywanego również remanentem likwidacyjnym) - niektóre towary pozostałe na dzień zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Teoretycznie takie brzmienie przepisu powoduje, że podatnik, o którym mowa, nie ma obowiązku opodatkowania towarów w ramach spisu z natury. Jak bowiem zostało wskazane, nie ma on obowiązku zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przyjęcie takiego stanowiska obarczone jednak będzie znacznym ryzykiem podatkowym. Uniknąć tego ryzyka podatnik może tylko w jeden sposób, tj. sporządzając i opodatkowując spis z natury mimo, że w świetle wskazanych przepisów nie ma takiego obowiązku. W tym celu podatnik powinien przesłać plik JPK_V7M za miesiąc definitywnego zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (likwidacji działalności) z wykazaną kwotą podatku należnego od towarów objętych spisem z natury w polu K_33 i uwzględnieniem tej kwoty w polu P_33. Plik ten powinien zostać przesłany w standardowym terminie, tj. do 25. dnia kolejnego miesiąca. W tym samym terminie podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego (zob. art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685)

Tomasz Krywan

