Magazyn call off stock zastąpi magazyn konsygnacyjny – zmiany od 2020 r.

Magazyn konsygnacyjny – podstawa prawna

Przypomnijmy, że według art. 2 pkt 27c ustawy o podatku od towarów i usług „magazyn konsygnacyjny jest to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsca przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej, przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik jako zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towar, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzenia tymi towarami jako właściciel następuje dopiero w momencie ich pobrania”.

Magazyn konsygnacyjny – zmiany od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi kolejna nowelizacja przepisów VAT. Obejmuje ona wprowadzenie do ustawy o VAT odrębnych i ujednoliconych regulacji. Będą one dotyczyły magazynu call off stock, który wkrótce zastąpi magazyn konsygnacyjny.

reklama reklama



W Polsce magazyn konsygnacyjny prowadzony jest na zasadach magazynu call off stock. W związku z powyższym, wprowadzenie porządku terminologicznego, pomoże wyeliminować wątpliwości zagranicznych przedsiębiorców co do zasad funkcjonowania magazynu. Co więcej, co do różnic, jakie istnieją między dwoma instytucjami.

Magazyn konsygnacyjny vs call off stock

Po pierwsze różnica polega na tym, że korzystając z magazynu typu call off stock nabywca znany jest przed dostawą. Natomiast w magazynie konsygnacyjnym nabywca w momencie dostawy towaru na terytorium innego państwa jest jeszcze nieznany. Najważniejsze zmiany, które wynikają projektu ustawy jest to, że towary, które dostarcza się do magazynu call off stock będzie można wykorzystywać w działalności handlowej. Skróceniu ulega natomiast dopuszczalny czas przetrzymywania towarów w magazynie z 24 do 12 miesięcy bez konieczności ich pobierania, po którym powstanie obowiązek podatkowy.

Reasumując, ujednolicenie zasad korzystania z magazynu call off stock na terenie państw członkowskich UE będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Niewątpliwie może spowodować, że magazyny tego typu staną się bardziej popularne iż dotychczas.

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Klaudia Gruchalska, VGD