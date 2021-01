Wynajem samochodu na firmę - jakie korzyści podatkowe?

Wynajem samochodu na firmę a podatki

Przedsiębiorca wynajmujący samochód na firmę i użytkujący go w tzw. trybie mieszanym, może „zaoszczędzić” od 11 do 29 tys. zł przez 3 lata dzięki odliczeniom podatkowym – wynika z symulacji Carsmile. W przypadku samochodów o cenie zakupu przekraczającej 165 470 tys. zł brutto (dla trybu mieszanego) trzeba pamiętać o zastosowaniu proporcji, która ogranicza odliczenia.

Aby sprawdzić, jak duże są sumaryczne „oszczędności” (VAT i PIT), analitycy Carsmile przyjęli, że samochód jest użytkowany w tzw. trybie mieszanym, tzn. może służyć przedsiębiorcy zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. W takim przypadku nie trzeba prowadzić kilometrówki, ale możliwe jest odliczenie tylko połowy VAT z tytułu zakupu oraz eksploatacji auta. Dotyczy to faktury za wkład własny oraz miesięcznych faktur za abonament. Druga połowa VAT stanowi koszt uzyskania przychodu. Do symulacji przyjęto, że przedsiębiorca jest opodatkowany 19-proc. liniową stawką PIT.





W przypadku Hyundaia i30, miesięczny abonament brutto wynosi 962 zł, a faktycznie odczuwalne obciążenie z tego tytułu – jedynie 706 zł. W efekcie, miesięczna „oszczędność’ dla przedsiębiorcy to 255 zł. W przypadku BMW serii 3 abonament jest efektywnie „lżejszy” o 490 zł miesięcznie. Dla Volvo miesięczna „oszczędność” jest wprawdzie kwotowo największa w grupie 3 badanych pojazdów (632 zł), ale niestety jest została ograniczona przez konieczność zastosowania proporcji (tylko 54% wydatków związanych z wynajmem można zaliczyć tu do kosztów uzyskania przychodu ze względu na wysoka cenę zakupu auta).

Wynajem samochodu na firmę - wkład własny i abonament

Efektywnie „lżejszy” dla przedsiębiorcy jest nie tylko miesięczny abonament, ale też wkład własny wniesiony przy zawieraniu umowy wynajmu. Dla wybranych pojazdów i przyjętych założeń odnośnie sposobu użytkowania, stawki podatku PIT oraz warunków umowy wynajmu, „oszczędność’ przedsiębiorcy wyniesie tu od niespełna 2 tys. zł (dla Hyundaia i30) do ponad 5 700 zł (dla Volvo XC90).

- Pamiętać warto, że prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość odliczenia do 50 proc. podatku VAT, jeżeli samochód eksploatowany jest częściowo w celach firmowych i częściowo w celach prywatnych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Domański, prezes Carsmile. – Natomiast w kosztach uzyskania przychodu możemy uwzględnić ratę leasingową lub ratę wynajmu.