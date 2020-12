Samochód wykupiony z leasingu - kiedy można sprzedać bez PIT?

Samochód wykupiony po zakończeniu leasingu, wykorzystywany do celów prywatnych

Po zakończeniu 3-letniej umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej, przedsiębiorca wykupił na początku 2020 roku ten samochód na warunkach określonych w umowie leasingowej.

Faktura została wystawiona na imię i nazwisko tego przedsiębiorcy, jako na prywatną osobę fizyczną a nie na jego firmę. Faktura za wykup samochodu nie została ujęta w kosztach podatkowych działalności gospodarczej tego przedsiębiorcy i nie został odliczony VAT naliczony na tej fakturze.





Po wykupieniu samochodu z leasingu przedsiębiorca nie włączył samochodu do majątku firmowego, lecz używał go wyłącznie do celów prywatnych. Kosztów eksploatacyjnych tego samochodu przedsiębiorca nie rozliczał w kosztach swojej firmy i nie ujmował w ewidencji VAT.

Przedsiębiorca chciał sprzedać ten samochód pod koniec 2020 roku (czyli po upływie 6 miesięcy od miesiąca wykupu z leasingu) ale nie wiedział, czy dochody z tej sprzedaży będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

Sprzedaż samochodu niewykorzystywanego w działalności gospodarczej a PIT

Zdaniem przedsiębiorcy jeżeli upłynie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykupił samochód z leasingu, to będzie mógł sprzedać ten samochód a uzyskany z tej sprzedaży dochód nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym (PIT).

Taką wykładnię ustawy o PIT potwierdzają organy podatkowe. Przykładem może być niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.694.2020.1.MR).

Jako, że samochód jest składnikiem prywatnego majątku przedsiębiorcy, to dochody z jego sprzedaży powinny być zaliczone do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Chodzi tu o odpłatne zbycie rzeczy poza działalnością gospodarczą.

Zgodnie z tym przepisem to odpłatne zbycie innych (niż nieruchomości) rzeczy jest co do zasady opodatkowane PIT, jeżeli miało miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Natomiast jeżeli w momencie sprzedaży danej rzeczy (tu: samochodu) już upłynęło 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to podatku dochodowego nie trzeba płacić, bo taka transakcja jest poza zakresem przedmiotowym jakiegokolwiek źródła przychodów wg ustawy o PIT.

A co gdyby samochód był składnikiem majątku firmy?

Gdyby ów sprzedawany samochód był przed przedsiębiorcę po wykupie z leasingu włączony do majątku jego firmy związanego z działalnością gospodarczą, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.

Bowiem na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (czyli m.in. środków trwałych i innych składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą), z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Czyli gdyby przedsiębiorca wykorzystywał samochód wykupiony z leasingu do swojej działalności gospodarczej, to aby sprzedać ów samochód bez podatku musiałby:

- wycofać ten samochód z działalności oraz

- poczekać aż upłynie 6 lat od pierwszego dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Stąd jasna jest rada dla podatników, którzy zamierzają sprzedać (szybko i korzystnie podatkowo) samochód wykupiony przez nich z leasingu – nie mogą po wykupie wykorzystywać tego samochodu do działalności gospodarczej.

Paweł Huczko

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes