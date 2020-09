Aport samochodów do spółki komandytowej – rozliczenie VAT

Podatnik, który zamierzał wnieść do spółki komandytowej aportem samochody osobowe zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania takiej transakcji. Konkretnie, wątpliwości podatnika sprowadzały się do ustalenia, czy podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowić będzie wartość udziału kapitałowego odpowiadająca wartości netto samochodów osobowych wniesionych przez podatnika aportem do spółki komandytowej.