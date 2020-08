Zmiany w stawkach VAT od 31 sierpnia 2020 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Nowe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 poz. 527, 715, 736 i 1158), dalej: „rozporządzenie z 25 marca 2020 r.”.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.





Rozporządzenie, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wydaje się w związku z trwającą w dalszym ciągu bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego, ale również zapewnienie w jak największym stopniu sprawnego funkcjonowania państwa we wszystkich aspektach – zarówno gospodarczym, jak i społecznym.

Celem zmian jest przede wszystkim przedłużenie możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dokonywanych na rzecz określonych podmiotów[1], tj.:

Preferencja ta obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. i dotyczy darowizn, których przedmiotem są[3]:

wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro

W związku z trwającą w dalszym ciągu bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19, jak wyjaśnia MF, zaistniała konieczność przedłużenia stosowania niniejszej preferencji do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się ponadto obniżenie stawki VAT do 8% dla towarów, które od 1 lipca 2020 r. opodatkowane są według 23%.

Od 1 lipca 2020 r. bowiem stosowane są przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT[7], która wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług[8], zwanej dalej „ustawą o VAT”, m.in. nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%) oparte o nowy sposób identyfikowania ich na potrzeby opodatkowania VAT, polegający na odejściu od stosowania do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

Koncepcja nowej matrycy stawek VAT jest oparta na ww. klasyfikacjach oraz na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych CN, co w połączeniu z zupełnie inną budową i systematyką PKWiU oraz CN spowodowało, że zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.

Projektowane rozporządzenie przewiduje obniżenie stawki podatku VAT dla nasienia zwierząt objętych stawką obniżoną 8% (tj. m.in. bydła, świń, kóz i owiec – poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy) oraz 5% (tj. ryb – poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy). Do 30 czerwca 2020 r. np. nasienie bydlęce (sklasyfikowane pod poz. PKWiU (2008) 01.42.20) było opodatkowane stawką 8% (poz.14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.).

W obecnym kształcie matrycy stawek VAT nasienie zwierząt (sklasyfikowane do CN 0511) opodatkowane jest od 1 lipca 2020 r. stawką 23%.

Docierające do resortu finansów liczne sygnały - jak zostało napisane w uzasadnieniu do projektu - w tym wystąpienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazują, że zmiana stawki VAT dla nasienia spowoduje realny wzrost kosztów zakupu nasienia m.in. buhajów i knurów, który najbardziej odczują hodowcy (MŚP). Konsekwencją zmiany stawki podatku mogłaby być rezygnacja z powszechnej i ogólnie dostępnej metody rozrodu, jaką jest inseminacja lub rezygnacja z zakupu nasienia od rozpłodników o wysokiej wartości hodowlanej, a w konsekwencji odpowiednio droższego, na rzecz nasienia tańszego, a tym samym o zdecydowanie niższej wartości hodowlanej, co będzie z kolei miało realny wpływ na wartość hodowlaną urodzonego potomstwa. Powyższe zaś może wpływać na jakość wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego (rynek mleczny i mięsny). Mając powyższe na uwadze zaproponowano w niniejszym rozporządzeniu obniżenie stawki VAT na tego rodzaju towary.

Dodatkowo w projekcie zaproponowano obniżenie stawki VAT na następujące towary (do 30 czerwca 2020 r. były one opodatkowane 8% stawką VAT):

urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) sklasyfikowane do PKWIU (2008) ex 26.20.30.0 (poz. 94 zał. 3 do ustawy o VAT obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.);

maszyny do pisania dla niewidomych sklasyfikowane do PKWIU (2008) ex 28.23.11.0 (poz. 96 zał. 3 do ustawy o VAT obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.);

maszyny poligraficzne do pisma Braille'a sklasyfikowane do PKWIU (2008) ex 28.99.12.0 (poz. 98 zał. 3 do ustawy o VAT obowiązującego do 30 czerwca 2020 r.);