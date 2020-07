Nowa matryca stawek VAT - dostosowanie rozporządzenia o stawkach obniżonych

Chodzi o rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2020 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Zmiany spowodowane nową matrycą stawek VAT

Rozporządzenie dostosowuje przepisy do tzw. nowej matrycy stawek VAT, która obowiązuje od 1 lipca 2020 r., czyli do zmian wprowadzonych ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.)





Zobacz: Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. – przewodnik po zmianach

Wyjaśnijmy, że ustawa zmieniająca (tj. wprowadzająca nową matrycę stawek VAT) reguluje obecnie krajowy system stawek obniżonych określony przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568), w sposób kompleksowy i jej przepisy objęły również kwestie zawarte dotychczas w przepisami rozporządzenia. W związku z tym niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych stały się już niepotrzebne.

Przykładowo, na skutek zmian w treści ustawy o VAT oraz załączników nr 3 i 10 do niej, wprowadzonych ustawą zmieniającą, towary i usługi wymienione w rozporządzeniu w rozdziale 2 i 3, a także w załączniku do rozporządzenia (tj. towary i usługi opodatkowane stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8%) zostały ujęte bezpośrednio w ustawie o VAT oraz w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

Zmiany w rozporządzeniu o obniżonych stawkach VAT

Nowelizacja rozporządzenia, wydana na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527, 715 i 736), tj.:

1) w § 1 rozporządzenia:

a) uchyla się pkt 1 i 2,

b) w pkt 3 po wyrazach „stawkę podatku” dodaje się wyrazy „od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”,”;

2) uchyla się rozdział 2;

3) uchyla się rozdział 3;

4) w § 5 rozporządzenia w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,”;

5) w § 10 rozporządzenia w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 944)”;

6) uchyla się załącznik do rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia nadal obowiązujące

Jak widać, nowelizacja przede wszytki uchyla szereg przepisów rozporządzenia. Pozostały w nim jednak przepisy dotyczące stosowania stawki VAT w wysokości 0%, które są nadal stosowane – tak jak dotąd – od 1 lipca 2020 r. Są to przepisy rozdziału 4 dotyczące, m.in. stosowania stawki 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, określonych usług transportu towarów, świadczeń dokonywanych na rzecz instytucji UE, organizacji międzynarodowych, wojska itd., jak również przepisy rozdziału 5 dotyczące czasowo wprowadzonej stawki 0% dla określonych dostaw towarów w związku ze stanem epidemii COVID-19, np. towarów związanych z ochroną zdrowia na rzecz określonych podmiotów, laptopów i tabletów na rzecz m.in. placówek oświatowych.

Poza tym, ustawodawca pozostawił również przepisy Rozdziału 5a rozporządzenia dotyczące czasowego, wprowadzonego w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, stosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT dla dostaw środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322).

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1158.