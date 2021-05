Dostawa towarów między oddziałem a siedzibą spółki - rozliczenie VAT. Spółka działająca w branży paliwowej, z siedzibą w Czechach, utworzyła w Polsce oddział zarejestrowany dla potrzeb VAT. Oddział dokonał zakupu urządzeń, które po zakończeniu prowadzonej w Polsce inwestycji zostaną przewiezione do Czech do siedziby spółki, która uiści za nie ustaloną opłatę. Czy można uznać, że taka transakcja stanowi w Polsce WDT i polski oddział może do niej zastosować stawkę VAT 0%?

W związku z przemieszczeniem urządzeń do Czech czeska spółka będzie zobowiązana rozliczyć w Polsce nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Natomiast w Czechach będzie zobowiązana rozliczyć nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie. WDT będzie opodatkowana VAT w Polsce według stawki 0%, jeżeli zostaną spełnione określone przepisami warunki. Jeśli warunki do zastosowania stawki 0% nie będą spełnione, należy zastosować stawkę 23%. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Rozliczenia VAT transakcji między centralą a oddziałami spółki

Oddziały podatników, co do zasady, nie są odrębnymi od centrali podatnikami. Dotyczy to w szczególności podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju. Jak czytamy w wyroku NSA z 12 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 353/13):

"(…) oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonało rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, mimo iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału."

Potwierdził to również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2020 r. (nr 0112-KDIL4.4012.504.2019.2.JK).

Powoduje to, że wskazana transakcja z punktu widzenia VAT będzie czynnością dokonaną wewnątrz podatnika VAT, którym jest czeska spółka z oddziałem w Polsce.

Jeżeli firma wydziela dla potrzeb własnych odrębny oddział, nie oznacza to, że mamy do czynienia z dwoma podatnikami VAT. Spółka i jej oddział traktowane są dla celów VAT jak ten sam podmiot i jeden podatnik.

Warunki wystąpienia nietransakcyjnej WDT

Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do WDT dochodzi przy tym nie tylko na skutek dostaw towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska (art. 13 ust. 1 ustawy o VAT; są to najczęściej spotykane wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów).

Do WDT dochodzi również na skutek przemieszczania przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które to towary:

zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów,

mają służyć działalności gospodarczej tego podatnika (art. 13 ust. 3 ustawy o VAT).

Są to tzw. nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

Taki właśnie charakter będzie miało przemieszczenie wskazanych urządzeń z Polski do Czech. A zatem stanowić będzie dla czeskiej spółki z oddziałem w Polsce nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie w Czechach na podstawie czeskiego odpowiednika art. 11 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesunięcie wyposażenia firmy pomiędzy jej oddziałem a centralą należy rozliczać jako nietransakcyjne przemieszczenia towarów uznawane za WDT w państwie, skąd są wywożone, i za WNT w kraju docelowym.

Stawka VAT dla nietransakcyjnej WDT

Nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów mogą korzystać z opodatkowania stawką 0%. Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy art. 42 ust. 1-4, 11 i 12 ustawy o VAT (art. 42 ust. 14 ustawy o VAT). W konsekwencji dokonywane przez czeską spółkę z odziałem w Polsce nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów będą opodatkowane stawką 0%, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

czeska spółka posiada właściwy i ważny czeski numer VAT UE, czeska spółka będzie posiadać w swojej dokumentacji dowody, że urządzenia zostały przemieszczone z Polski do Czech, czeska spółka będzie zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE (najpóźniej w momencie złożenia deklaracji VAT, w której wykaże nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów), czeska spółka złoży w Polsce informację podsumowującą, w której wykaże WDT.

Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy urządzeń będą opodatkowane VAT według stawki 23% (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Podstawa opodatkowania nietransakcyjnych WDT

Podstawą opodatkowania w przypadku nietransakcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów (art. 29a ust. 3 w zw. z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Z orzecznictwa dotyczącego stosowania tej regulacji wynika, że podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa przemieszczanych towarów (zob. przykładowo wyroki NSA z 9 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 2147/08, oraz z 21 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 492/12). Dlatego czeska spółka, ustalając podstawę opodatkowania, powinna przyjąć aktualną wartość rynkową towarów przemieszczanych do Czech. Będzie tak niezależnie od:

ustalonej przez centralę spółki i oddział opłaty za urządzenia,

tego, czy nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy urządzeń, o których mowa, będą opodatkowane VAT według stawki 0% czy według stawki 23%.

