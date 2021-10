Złożenie korekty deklaracji może skutkować nałożeniem kary

W ramach projektu Polskiego Ładu nastąpią zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które dotyczyć będą pojawienia się nowych przepisów ograniczających możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Art. 16a ust. 3 k.k.s., który o tym mówi, ma obowiązywać już od 2022 roku i dotyczyć deklaracji podatkowych oraz jednolitego pliku kontrolnego.

Kiedy kara za korektę?

W największym uproszczeniu, podatnik nie uchroni się od odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz ewentualnej kary z tego tytułu, w sytuacji, gdy przed złożeniem korekty deklaracji, lub jednolitego pliku kontrolnego wszczęte zostało w jego sprawie postępowanie (śledztwo lub dochodzenie) przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nie uniknie również kary w sytuacji, gdy przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostanie ujawnione w toku postępowania przygotowawczego toczącego się w innej sprawie.

Niepokojącą informacją dla podatników może być fakt, iż organy podatkowe nie mają obowiązku informowania o zastosowania przepisu z art. 16a ust. 3 k.k.s., co sprawia, że w momencie rozliczenia się z urzędem oraz złożenia prawidłowej korekty, podatnik nie może być pewien, czy w jego sprawie nie toczy się postępowanie.

Aktualne przepisy

Aktualnie w sytuacji, gdy podatnik składa korektę deklaracji podatkowej lub JPK i robi to skutecznie, poprawnie rozliczając się z urzędem skarbowym, to żaden organ podatkowy nie może wszcząć postępowania w sprawie tego podatnika. Co więcej, jeżeli takie dochodzenie, lub śledztwo zostało już wszczęte przed złożeniem korekty, to jest ono automatycznie umarzane w momencie prawidłowego rozliczenia podatnika z należności względem urzędu. Oznacza to, że w aktualnym stanie prawnym, złożenie prawidłowej korekty deklaracji podatkowej zamyka ewentualny spór z organem podatkowym.

Największą zmianą względem aktualnych przepisów jest zatem istota i szybkość korekty deklaracji. W tej chwili przedmiotem składania korekty deklaracji podatkowej lub JPK jest po prostu skuteczność tej korekty i zamknięcie sporu z organem podatkowym. W nowych przepisach nad wyraz istotna będzie szybkość złożenia korekty – przed wszczęciem postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Koniec z czynnym żalem

W tym samym projekcie zawarto przepis, dzięki któremu nie będzie już trzeba załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Od 1 stycznia 2022 r. do korygowania obu części JPK_V7 (deklaracyjnej i ewidencyjnej) będzie miał zastosowanie zmieniony art. 16a ust. 1 k.k.s., który stanowi, że karany nie będzie „sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony”.

Czym jest czynny żal?

Przypomnijmy, że czynny żal to dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, który może sprawić (wraz z uiszczeniem nieuregulowanego zobowiązania), do odstąpienia od ukarania sprawcy przez naczelnika urzędu skarbowego.

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal, w szczególności jeżeli:

nie złożył zeznania podatkowego w terminie,

nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe

nierzetelnie wystawiał faktury,

VAT, nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek

bezprawnie stosował obniżone stawki VAT

bezprawnie stosował zwolnienie VAT

zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,

wyłudził zwrot należności celnej,

wyłudził pozwolenie celne.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl