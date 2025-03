VAT 2025: Kto może rozliczać się kwartalnie

Kurs euro z 1 października 2024 r., według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2025 r. oraz prawie do rozliczeń kwartalnych przez spółki rozliczające się według estońskiego CIT wynosił 4,2846 zł za euro. Kto zatem może rozliczać VAT raz na 3 miesiące w bieżącym roku?

Kto może rozliczać VAT co kwartał w 2025 roku

Kwartalnie może rozliczać się mały podatnik oraz spółki, które nie mają tego statusu, ale opodatkowują swoje dochody według estońskiego CIT. Natomiast z kasowego rozliczenia mogą korzystać tylko mali podatnicy.

Tabela. Rozliczenie kwartalne w 2025 r.

Kiedy podatnik będzie posiadał w 2025 r. status małego podatnika Kiedy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, będzie miał status małego podatnika w 2025 r. Kiedy podatnik rozliczający dochody według estońskiego CIT będzie mógł rozliczać VAT kwartalnie w 2025 r. wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2024 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, czyli 8 569 000 zł * kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2024 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro, czyli 193 000 zł * wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2024 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro, czyli 17 138 000 zł *

*Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs ten na 1 października 2024 r. wyniósł 4, 2846 zł.

1. Podatnicy. którzy muszą rozliczać VAT co miesiąc mimo statusu małego podatnika lub opodatkowania dochodów według estońskiego CIT

Sam status małego podatnika lub spółki opodatkowanej według estońskiego CIT nie wystarcza jednak, aby rozliczać się kwartalnie. Kwartalnie nie mogą rozliczać się, mimo że sprzedaż nie przekroczyła limitów:

1) nowi podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja, lub

2) podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności, bez kwoty podatku, nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł;

3) podatnicy, którzy w danym kwartale dokonali importu towarów rozliczonego w deklaracji VAT na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT, bez względu na wartość transakcji; podatnicy będą mogli składać ponownie deklaracje kwartalne, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali tego importu;

4) podatnicy, u których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

1.1. Podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT będą składali miesięczne deklaracje, niezależnie od tego, czy transakcje są płacone w systemie split payment. Wystarczy, że sprzedają towary wymienione w tym załączniku, których wartość przekroczy w miesiącu 50 000 zł.



Aby móc składać deklaracje kwartalne, limit ten nie może być przekroczony u podatnika w żadnym miesiącu bieżącego kwartału oraz w poprzednich czterech kwartałach.

Przykład Podatnik prowadzi sklep z telefonami komórkowymi i rozlicza się kwartalnie. W czerwcu 2024 r. obrót netto z tytułu dostaw tych telefonów przekroczył 50 000 zł. Dlatego od rozliczenia za lipiec podatnik musiał składać deklaracje miesięczne. Będzie mógł wrócić do deklaracji kwartalnych najwcześniej od III kwartału 2025 r.

Przekroczenie limitu 50 000 zł w danym miesiącu kwartału może spowodować obowiązek rozliczania się miesięcznie.



Gdy wartość dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, bez kwoty podatku, przekroczy 50 000 zł, podatnicy są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

- w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

- następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.



Obowiązkiem składania miesięcznych deklaracji nie zostali objęci, bez względu na wartość dostaw, podatnicy dokonujący dostawy paliw wymienionych w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli:

- dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,

- dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

1.2. Niezapewnienie możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych

Podatnicy rozliczający się kwartalnie, w przypadku których stwierdzono, że wbrew obowiązkowi nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku - jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w drugim miesiącu kwartału - deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku - jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.



Powrót do rozliczeń kwartalnych jest możliwy, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.

2. Zgłoszenie do US, że będziemy rozliczać VAT kwartalnie

Mały podatnik, który chce rozliczać się kwartalnie, może wybrać:

1) kwartalne rozliczenie bez metody kasowej - w tym celu musi złożyć aktualizację VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa;



2) kasową metodę rozliczeń i kwartalne rozliczenie - wymaga to złożenia aktualizacji VAT-R do końca kwartału poprzedzającego kwartał, od którego podatnik wybiera nowe zasady rozliczeń.



Jeśli wybierzemy kwartalne rozliczenie, to za dwa pierwsze miesiące kwartału wysyłamy JPK_V7K z wypełnioną częścią ewidencyjną, a za trzeci miesiąc kwartału wypełniamy część ewidencyjną dotyczącą tego miesiąca oraz część deklaracyjną pliku zawierającą dane z trzech miesięcy kwartału.



Natomiast spółka opodatkowana według estońskiego CIT, która chce rozliczać się kwartalnie, może wybrać tylko kwartalne rozliczenie bez metody kasowej. W tym celu musi złożyć aktualizację VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.



Podstawa prawna: art. 2 pkt 25, art. 21, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361



Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

