Organizacja wesel i innych imprez okolicznościowych - stawka VAT

Świadczone przez Pana usługi polegające na organizowaniu imprez, takich jak wesela, chrzciny czy komunie, należy opodatkować 8% stawką VAT. Stawki tej nie może Pan jednak stosować do wydawanych w trakcie tych imprez napojów chłodzących, kawy, herbaty oraz napojów alkoholowych. Będą one opodatkowane podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Szczegóły w uzasadnieniu.

Organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak wesela, chrzciny czy komunie, należy traktować jako świadczenie kompleksowej usługi gastronomicznej. Wynika to z tego, że usługi pomocnicze, do których należy w tym przypadku zaliczyć wynajem sali, obsługę kelnerską czy oprawę muzyczną, są wykonywane w powiązaniu z usługą zasadniczą, czyli usługą gastronomiczną, i stanowią tylko jej dopełnienie. Tego rodzaju usługi jako klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 56.10.11.0 „Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach” podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% (§ 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT). Od zasady tej jest jednak jeden wyjątek.

Towary sprzedawane w ramach świadczenia usługi gastronomicznej, do których stosujemy stawkę 23%

Lp. Rodzaj towarów napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% napoje, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju napoje bezalkoholowe gazowane wody mineralne inne towary w stanie nieprzetworzonym opodatkowane stawką 23%

Sprzedaż towarów wymienionych w tabeli podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Towary te została bowiem wskazane w poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT jako wyłączone z opodatkowania 8% stawką VAT. Zatem na fakturze za zorganizowaną imprezę okolicznościową powinien Pan stosować dwie stawki VAT: 8% i 23%. Taki sposób opodatkowania VAT usług organizacji imprez okolicznościowych potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.797.2017.1.BW) czytamy, że:

(…) do ww. kompleksowej usługi organizacji przyjęcia okolicznościowego zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w powiązaniu z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. (…).

W konsekwencji, do części świadczonej przez Wnioskodawcę usługi obejmującej sprzedaż:

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

niekorzystających ze stawki obniżonej, zastosowanie ma 23% stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że wymienione produkty dostarczone są w ramach jednej kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej.

