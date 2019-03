Stawka VAT na leki weterynaryjne

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport z konsultacji publicznych projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podstawowym elementem nowelizacji jest propozycja wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Proponowane rozwiązanie pociągnęło za sobą istotne zmiany w zakresie stawek VAT, tj. wprowadzona zostanie nowa matryca stawek VAT. W efekcie część stawek zostanie obniżona, ale znajdą się również przypadki podwyższenia VAT na niektóre towary. Ta druga sytuacja wystąpiła w przypadku leków weterynaryjnych.

VAT na leki weterynaryjne

Pierwotny projekt noweli przewidywał podwyższenie stawki VAT na leki weterynaryjne z 8% do poziomu 23%. W ramach konsultacji publicznych okazało się jednak, że projektowana regulacja spotkała się z szerokim sprzeciwem wielu środowisk przedsiębiorców, producentów leków, importerów, weterynarzy czy producentów rolnych.

Postulat utrzymanie obniżonej stawki został wysunięty m.in. przez Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych czy Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

Ministerstwo Finansów ostatecznie przychyliło się do argumentów, które pojawiły się w toku konsultacji. W związku z powyższym produkty lecznicze weterynaryjne pozostaną objęte preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Przyjrzymy się argumentom wysuwanym podczas konsultacji.

Konfederacja Lewiatan zgłosiła postulat usunięcia z poz. 15 załącznika nr 1 do Projektu sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” wskazując, co następuje:

„Poz. 15 bez względu na CN - Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Należy pozytywnie ocenić połączenie w jednej pozycji załącznika dotychczasowej treści dwóch pozycji obecnie obowiązującego załącznika nr 3 do ustawy o VAT (poz. 88 i 89) - w zakresie obu sposobów uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Sprzyja to przejrzystości stosowania regulacji.

Natomiast wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe.

Przede wszystkim nie jest znana przyczyna takiego wyłączenia – brak jest odniesienia się w uzasadnieniu do tej zmiany, trudno zatem ocenić czy przesłanki do podwyższenia stawki na produkty lecznicze weterynaryjne znajduje racjonalne uzasadnienie.

Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych ma wymiar fiskalny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, których dopuszczenie do obrotu następuje co do zasady w sposób tożsamy jak produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, objęta jest obniżoną stawką VAT.

Dyrektywa VAT (załącznik III) zezwala na stosowanie stawki obniżonej do dostawy produktów leczniczych weterynaryjnych, z czego korzysta szereg państw członkowskich. Ma to duże znaczenie dla nabywców produktów leczniczych weterynaryjnych (hodowcy, rolnicy ryczałtowi, osoby fizyczne - posiadacze zwierząt domowych).”

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET:

„Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe, nie znajduje wytłumaczenia ani w uzasadnieniu do ustawy ani w dokumencie Ocena Skutków Regulacji. Skutek tej zmiany odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich czy domowych ale również konsumenci. Może również dojść do zagrożenia zdrowia publicznego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, objęta jest obniżoną stawką VAT, niezależnie czy dostarczane są jako element usługi weterynaryjnej czy też osobno. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wskazuje produkty lecznicze przeznaczone dla zwierząt jako jedną z kategorii towarów, które państwa członkowskie mogą objąć obniżoną stawką VAT.

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. A zatem dotyczyć będzie właścicieli zwierząt domowych, ale także tych hodowców zwierząt, którzy nie zawsze są podatnikami VAT. Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej – obrotu substancjami aktywnymi, ale także - co bardzo niebezpieczne – skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

Podwyższenie stawki VAT na dostawę leków weterynaryjnych zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) - a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne – koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność. Nie powinny być używane u zwierząt towarzyszących, o ile mają swoje odpowiedniki w palecie oferowanych na rynku lokalnym leków weterynaryjnych.”