Korekta deklaracji VAT w związku z ewidencją WDT – zasady, termin

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów, o których mowa w art. 42 ust. 3-4 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT). Jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz towarów przed upływem terminu do złożenia deklaracji za:

okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada ww. dowodów;

okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada ww. dowodów.

Otrzymanie dowodów potwierdzających wywóz towarów upoważnia podatnika do wykazania WDT ze stawką 0% w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej.

Powyższe zagadnienie warto omówić na przykładach:

Spółka XYZ sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) sprzedała towar podatnikowi z Niemiec (zwany dalej Klientem). Towar został wywieziony w maju 2019 r., w tym też miesiącu Spółka wystawiła fakturę. Transakcja spełnia warunki do uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (strony transakcji są podatnikami zarejestrowanymi na potrzeby rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych w dwóch różnych krajach UE). Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz 15 czerwca 2019 r. Spółka rozlicza podatek VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe.

W przypadku, gdy Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz przed upływem terminu do złożenia deklaracji za maj 2019 r., czyli do 25 czerwca 2019 r., wówczas Spółka może rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0% w deklaracji za maj 2019 r.

Spółka sprzedała Klientowi z Niemiec towar, który został wywieziony w maju 2019 r. W tym też miesiącu Spółka wystawiła fakturę. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz 20 lipca 2019 r.

W przypadku, gdy Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz pomiędzy 25.06. a 25.07.2019 r., wówczas Spółka może rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0% w deklaracji za maj 2019 r. poprzez złożenie korekty tej deklaracji.

Spółka sprzedała Klientowi z Niemiec towar, który został wywieziony w maju 2019 r. W tym też miesiącu Spółka wystawiła fakturę. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz 30 lipca 2019 r.

W przypadku, gdy Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz pomiędzy 25.07. a 25.08.2019 r., wówczas Spółka może rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0% w deklaracji za maj 2019 r. poprzez złożenie korekty tej deklaracji.

Spółka sprzedała Klientowi z Niemiec towar, który został wywieziony w maju 2019 r. W tym też miesiącu Spółka wystawiła fakturę. Transakcja spełnia warunki do uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz 26 sierpnia 2019 r.

W przypadku, gdy Spółka nie otrzymała dokumentów potwierdzających wywóz do 25.08.2019 r., wówczas Spółka powinna rozliczyć transakcję z właściwą stawką krajową, np. 23% w deklaracji za lipiec 2019 r. Natomiast w przypadku, gdy Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz po 25.08.2019 r. – Spółka powinna rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0% w deklaracji za maj 2019 r. poprzez złożenie korekty tej deklaracji oraz skorygować deklarację za lipiec 2019 r., gdzie wykazano transakcję ze stawką krajową, np. 23%.

W odniesieniu do powyższego warto zauważyć, że otrzymanie potwierdzenia deklaracji w okresie pomiędzy 26.06.2019 r. a 25.08.2019 r. wywołuje takie same skutki – Spółka jest uprawniona do korekty deklaracji za maj 2019 r. i wykazania WDT ze stawką 0%. Ustawa o VAT nie precyzuje terminu, w jakim należy złożyć korektę deklaracji (tu w miesiącu otrzymania dokumentów np. lipiec lub sierpień 2019 r.). Istotne jest jednak, aby korektę złożyć przed upływem 25 sierpnia.2019 r., ponieważ przekroczenie tego terminu będzie skutkowało obowiązkiem opodatkowania transakcji wg właściwej krajowej stawki podatku (np. 23%).

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.