Zastosowania stawki 0% VAT przy WDT i transakcjach łańcuchowych - zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Rada Unii Europejskiej przyjęła zmiany do Dyrektywy VAT UE zmieniające kierunek wymogów dla celów zastosowania przez dostawcę zwolnienia od podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy (w Polsce stawka 0%).

Przesłanką materialną a nie wymogiem formalnym staje się – oprócz warunku transportu towarów poza państwo członkowskie dostawy – posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT-UE (aktywnego w VIES). Ponadto dostawca nie będzie mógł skorzystać z preferencji, jeśli nie dopełnił obowiązku składania informacji podsumowującej lub jeżeli złożona przez niego informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji dotyczących danej dostawy.

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

W transakcjach łańcuchowych zmiany prowadzą do wspólnego przyjęcia zasady, zgodnie z którą, o ile spełnione zostaną określone warunki, transport towarów należy przypisać jednej dostawie w ramach łańcucha transakcji, a więc transport przypisać należy wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Odstępstwem będzie sytuacja, w której podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer VAT-UE nadany mu przez państwo, z którego towary są wysyłane lub transportowane. Sprecyzowano również podmiot pośredniczący – inny niż pierwszy w kolejności dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

Jednolite zasady związane z przemieszczaniem towarów do magazynu typu call-off stock

Wprowadzenie jednolitych zasad związanych z przemieszczaniem towarów do magazynu typu call-off stock pozwala na uniknięcie, jak ma to miejsce obecnie, sytuacji, iż najpierw rozliczane jest przemieszczenie towaru a następie dostawa krajowa. Zatem w przypadku transakcji w tej procedurze pomiędzy dwoma podatnikami będziemy mieli do czynienia z jednym WDT w państwie członkowskim wyjścia i jednym WNT w państwie członkowskim przybycia.

Zasadniczo nie ma znaczenia cel w jakim kontrahent nabywa towary (produkcja, usługi, handel), niemniej istotny staje się termin, w którym przemieszczone towary zostaną dostarczone nabywcy – jeśli nie nastąpi to w terminie 12 miesięcy po przybyciu towarów do magazynu, to dostawca będzie obowiązany rozliczyć WDT-WNT, chyba że dostawca zarejestruje w odpowiedniej ewidencji powrót towarów.

Podatnicy prowadzący magazyn będą mieli obowiązek w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu elektronicznie zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu magazynu typu call-off stock, jak też elektronicznie zawiadamiać o zmianach (będzie regulowane rozporządzeniem). Podatnicy przemieszczający towary do magazynów poza terytorium kraju będą obowiązani składać elektronicznie informacje podsumowujące. Podatnicy prowadzący magazyn lub przemieszczający towary do magazynu w innym kraju UE będą również obowiązani do prowadzenia odpowiednich ewidencji.

Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Doradztwo podatkowe Grant Thornton