Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2020 r. (Quick Fixes) – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Zmiany dotyczą:

uproszczenia transakcji łańcuchowych;

harmonizacji zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych (wprowadzenie procedury call-of stock);

zaostrzenia przepisów dotyczących dokumentowania przez przedsiębiorców WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) oraz stosowania stawki 0%.

Uproszczenie transakcji łańcuchowych. Czy aby na pewno?

W projektowanych przepisach ustawodawca przypisuje transport do dostawy dokonywanej na rzecz podmiotu pośredniczącego. Problemem dla przedsiębiorców będzie jednak sytuacja, w której podmiotów pośredniczących jest więcej. W takim przypadku niezbędna będzie weryfikacja umów łączących podmioty będące stronami transakcji. Mimo teoretycznego ułatwienia, może to spowodować konieczność identyfikacji kto jest podmiotem pośredniczącym, weryfikacji warunków dostaw, jak również umów handlowych łączących podmioty dokonujące transakcji. Wspomniana regulacja nie dotyczy również transakcji importowych oraz eksportowych.

Można odnieść wrażenie, że modyfikacja przepisów wprowadzi dodatkowe zamieszanie w rozliczeniach podatników dokonujących transakcji łańcuchowych. Co więcej, wiele wydanych wcześniej interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dotyczących transakcji łańcuchowych straci moc ochronną, co nasuwa dodatkowe obowiązki weryfikacji transakcji transgranicznych.

Wprowadzenie procedury Call-off Stock

Przepisy dotyczące opodatkowania transakcji z udziałem magazynów konsygnacyjnych funkcjonowały w sposób niezależny w każdym z państw członkowskich UE. Dyrektywa 2018/1910 harmonizuje przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych w całej Unii Europejskiej i zastępuje je jednolitą procedurą call-off stock.

Przede wszystkim niweluje obowiązek rejestracji dostawcy do celów podatku VAT w kraju położenia magazynu call-off stock. Projekt zmian wprowadza również możliwość zastosowania wspomnianej procedury do ogólnie pojętych celów handlowych, a nie tylko w przypadku działalności produkcyjnej, bądź usługowej. Co więcej zagraniczny dostawca będzie mógł przechowywać towary w magazynie typu call-off stock nie dłużej niż 12 miesięcy (wcześniej okres ten wynosił 24 miesiące). W przeciwnym wypadku zobowiązany będzie do rejestracji do celów podatku VAT w Polsce.

Co więcej, procedura magazynu call-off-stock charakteryzuje się tym, że dostawca posiada już zidentyfikowanego nabywcę, który będzie brał udział w transakcji. Ustawodawca umożliwia jednak opcję zastąpienia nabywcy innym podmiotem, jeżeli dojdzie do niego w trakcie 12 miesięcy od wprowadzenia towarów do magazynu.

Powyższe zmiany należy ocenić jako korzystne. Upraszczają one sposób rozliczenia z udziałem magazynu konsygnacyjnego i likwidują potencjalne obowiązki dla przedsiębiorców.

Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT

Przede wszystkim obowiązkowym wymogiem zastosowania stawki 0% będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT oraz ujęcie przez dostawcę transakcji WDT w informacji podsumowującej VAT-UE. Nieumieszczenie nr VAT nabywcy, bądź błędne raportowanie w informacji podsumowującej nie wykluczało wcześniej możliwości zastosowania stawki 0%, gdyż obowiązek ten miał charakter formalny, a nie materialny jak w projektowanych przepisach. Taki sposób rozliczenia powoduje większe problemy dla przedsiębiorcy, który w sposób wnikliwy zobowiązany będzie badać transakcje WDT od strony ryzyka podatkowego. Brak takich elementów na fakturze jak prawidłowy nr VAT nabywcy, czy nieprawidłowo sporządzona informacja podsumowująca VAT-UE może spowodować konieczność opodatkowania dostawy towarów stawką krajową 23%.

Radosław Graboś, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

