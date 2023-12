Ewidencja odbiorców płatności transgranicznych. Nowy obowiązek od 1 stycznia 2024 r. Kogo dotyczy?

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 924 z późn. zm.), w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych.

oddziały podmiotów świadczących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych,

Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–6 i 9 ustawy o usługach płatniczych; do dostawców usług płatniczych należą zatem:

Płatność

Transakcja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 29 ustawy o usługach płatniczych (tj. zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych), lub usługa przekazu pieniężnego, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (przepis ten stanowi, że usługa przekazu pieniężnego oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy), z wyłączeniem wymienionych w art. 6 ustawy o usługach płatniczych czynności, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy.