Czy wszystkie konsultacje medyczne on-line są zwolnione z VAT?

Dla zastosowania zwolnienia z VAT nie ma żadnego znaczenia to, czy konsultacja medyczna odbyła się on-line, stacjonarnie czy np. przez telefon w formie teleporady. Liczy się cel usługi medycznej oraz to, jaki podmiot ją świadczy. A zatem istotne jest to, czy:

konsultacja medyczna (online lub stacjonarna) służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz

jest świadczona przez podmiot leczniczy, w ramach wykonywania zawodu lekarza lub zawodu medycznego.

W ostatnim czasie zyskały na popularności konsultacje on-line i teleporady. Wszystko to jest wynikiem epidemii koronawirusa, która wymogła zmianę nawyków zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentów. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy dla możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego ma znaczenie forma przeprowadzonej konsultacji, tj. czy jest to porada, która odbyła się stacjonarnie, on-line lub przez telefon. Otóż nie - prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT zależy od celu, który przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta. Rodzaj środków komunikacji, który został w tym wypadku wykorzystany do kontaktu z pacjentem, nie przesądza o zwolnieniu z VAT. Dla zastosowania zwolnienia maja znaczenie cel usługi medycznej oraz jaki podmiot ją świadczy.





Kiedy stosujemy zwolnienie dla usług medycznych

Zakres zwolnień z VAT obejmujących świadczenie usług w zakresie opieki medycznej określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT.

Usługi w zakresie opieki medycznej zwolnione od VAT

Lp. Rodzaj usługi Podstawa prawna zwolnienia 1. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 2. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT 3. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, psychologa art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT 4. świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 i 3, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, od podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 3 art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT 5. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywane przez uczelnie medyczne § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT

W jakim celu musi odbyć się teleporada lub porada on-lina, aby korzystała ze zwolnienia z VAT

Aby teleporada lub porada medyczna on-line korzystała ze zwolnienia z VAT, muszą być spełnione przesłanki dotyczące:

rodzaju i celu świadczonych usług, tj. muszą to być usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

świadczącego usługę, który musi być podmiotem leczniczym bądź osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Przykład 1

Prowadzący indywidualną praktykę lekarską lekarz A wykonał usługę konsultacji medycznej służącą profilaktyce raka. Świadczenie takiej usługi (niezależnie od tego, czy jest to usługa konsultacji on-line, stacjonarna czy telefoniczna) jest zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT.

Przykład 2

Spółka B będąca podmiotem leczniczym wykonała usługę konsultacji medycznej związanej z medycyną estetyczną. Świadczenie takiej usługi (niezależnie od tego, czy jest to usługa konsultacji on-line, stacjonarna czy telefoniczna) nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Przykład 3

Osoba fizyczna C niebędąca podmiotem leczniczym ani żadną z osób wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT wykonała usługę konsultacji medycznej służącej profilaktyce koronawirusa. Świadczenie takiej usługi (niezależnie od tego, czy jest to usługa konsultacji on-line, stacjonarna czy telefoniczna) nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

WAŻNE!

Dla stosowania zwolnienia z VAT nie ma znaczenia, czy konsultacja medyczna odbyła się on-line, stacjonarnie lub przez telefon.

Przesłanka dotycząca narzędzia, z którego wykorzystaniem lekarz kontaktuje się z pacjentem, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Istotny jest cel świadczenia i podmiot będący usługodawcą.

Potwierdzają to najnowsze interpretacje. Wcześniej negowały prawo do stosowania zwolnienia z VAT, ale wynikało to z faktu, że m.in. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie uważały takiej działalności za leczniczą. Obecnie już wprost z ustawy tej wynika, że lekarz, lekarz dentysta może wykonywać swoje czynności także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Dlatego organy zmieniły zdanie.

W interpretacji Dyrektora KIS z 29 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.122.2020.3.KS) możemy bowiem przeczytać, że:

(…) istotny jest charakter i cel świadczonej usługi, a nie fakt jej świadczenia za pośrednictwem platformy internetowej. O zastosowaniu zwolnienia od podatku dla świadczonych usług nie może bowiem przesądzać rodzaj środków komunikacji, przy wykorzystaniu których dana usługa jest wykonywana. Platforma internetowa stanowi jedynie narzędzie, jakie można wykorzystać w celu świadczenia usługi mającej na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. (…) świadczone przez Wnioskodawczynię za pośrednictwem platformy internetowej usługi konsultacji medycznych on-line, będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy