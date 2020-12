Stawka 0 proc. VAT na testy i szczepionki przeciwko COVID-19

Stawka 0 proc. VAT na testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2

Stawkę 0 proc. VAT na testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby oraz na szczepionki przeciwko COVID-19 wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2329).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2020 r.





Nowego rozporządzenie dokonuje zmian w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527, 715, 736, 1158, 1487 i 2188) - po §10ba dodaje się § 10bb.

W efekcie, zgodnie z treścią rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu:

a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)

- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stawka 0 proc. VAT na szczepionki przeciwko COVID-19

Poza testami diagnostycznymi, do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżona do wysokości 0% stawka podatku ma również zastosowanie do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi:

a) dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,

b) które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

Objęcie testów diagnostycznych i szczepionek na COVID-19 stawką 0 proc. VAT to jeden z elementów wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Dzięki tej zmianie obniżeniu ulegną koszty badań laboratoryjnych oraz szczepień ochronnych.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2329).