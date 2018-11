Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Z początkiem 2019 roku w systemach Comarch ERP pojawią się funkcjonalności, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować część danych potrzebnych do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego według nowych wytycznych Ministerstwa Finansów. Te funkcjonalności będą dostępne w ramach aktualizacji systemów.

Jednocześnie Comarch pracuje nad kompleksową aplikacją do e-sprawozdań, która będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami Comarch ERP. Zostanie ona oddana do użytku w grudniu tego roku.

Obowiązujące terminy

Roczne sprawozdanie finansowe muszą składać wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby dokument był ważny, musi najpierw zostać zatwierdzony przez wspólników lub akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jak sprawozdanie finansowe zostanie zaakceptowane przez interesariuszy, musi trafić do KRS w ciągu 15 dni.

– Jeśli sprawozdanie finansowe sporządzane jest na 31 grudnia 2018 to ostatecznym terminem złożenia do KRS jest 15 lipca 2019. 31 grudnia jako dzień bilansowy przyjmuje większość przedsiębiorstw. Jednak firma może dowolnie ustalić dzień bilansowy np. na 31 października i wtedy od tej daty należy liczyć obowiązujące terminy – mówi Tomasz Tekieli, projektant systemów Comarch ERP.

Co nowego…?

Do tej pory sprawozdania finansowe sporządzane były formie papierowej i ręcznie podpisywane przez cały zarząd. Następnie taki dokument był przesyłany do KRS. Od tego roku wymagana jest forma elektroniczna i także podpisy elektroniczne. Ministerstwo Finansów akceptuje podpis kwalifikowany albo profil zaufany ePUAP. Działa już platforma elektroniczna, umożliwiającą bezpośrednie i darmowe przekazanie dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. Rewolucją jest natomiast wymóg przygotowania sprawozdania w formie ustrukturyzowanej, czyli pliku XML.

Aby sprawozdanie finansowe było prawidłowo przygotowane, niezbędny jest system ERP, który powoli przygotować i wyeksportować zestawienia księgowe (bilans, rachunek zysków i strat czy cash flow) oraz dedykowana aplikacja zintegrowana z modułami finansowo-księgowymi oprogramowania. Na podstawie zebranych danych aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwi wygenerowanie sprawozdania finansowego zgodnego ze wzorcem Ministerstwa Finansów. Taki dokument będzie zawierać zestawienie finansowe oraz informacje opisowe jak np. stosowana polityka rachunkowości czy informacje o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach na majątku przedsiębiorstwa. Dodatkowo oprogramowanie będzie archiwizować sprawozdania z poprzednich lat, do których użytkownik będzie mieć stały dostęp, aby na ich podstawie przygotowywać nowe dokumenty. Wbudowana funkcjonalność pozwoli generować pliki do wydruku oraz zarządzać wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem.

– Do przygotowania e-sprawozdania nie wystarczy sam system ERP, ponieważ program nie zawiera wszystkich potrzebnych danych. Część z nich musi być uzupełniona ręcznie przez użytkownika. Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie usprawni ten proces ponieważ także te dodatkowe informacje należy przekształcić i utrzymywać w postaci wymaganej przez Ministerstwo – dodaje Tomasz Tekieli.

Wyjątki

Obowiązek przygotowania i przesłania sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanej formie na chwilę obecną nie obejmie spółek, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), czyli w dużej mierze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów spółki, których dzień bilansowy wypadał na 30 września 2018 albo wcześniej, nadal mogą składać sprawozdania finansowego według starych zasad, czyli w formie skanu papierowego dokumentu.

