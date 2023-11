Gdzie i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?

W dobie cyfryzacji, obowiązki przedsiębiorców w zakresie raportowania finansowego ulegają zmianie. E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna forma dokumentu, która zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiele podmiotów gospodarczych musi składać sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. W tym artykule przyjrzymy się, kto, kiedy i gdzie powinien złożyć e-sprawozdanie finansowe.

Kto musi składać e-sprawozdania finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy przede wszystkim firm, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych, jak i osobowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niezależnie od formy prawnej, jeśli przedsiębiorstwo stosuje księgi rachunkowe, musi sporządzić sprawozdanie finansowe.

Autopromocja

Kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Dzień bilansowy, czyli data, na którą sporządza się sprawozdanie finansowe, zazwyczaj wypada 31 grudnia, jeśli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Oznacza to, że jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca. Następnie, sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy w firmie, co powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2018 roku, sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi przez Ministerstwo Finansów. Od 1 stycznia 2020 roku, obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT.

Gdzie i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?

E-sprawozdanie finansowe należy złożyć w odpowiednim rejestrze, w zależności od statusu prawnego i obowiązków podatkowych jednostki. Poniżej przedstawiono, gdzie i kiedy należy złożyć e-sprawozdanie finansowe:

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSR) składają e-sprawozdanie do KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, składają e-sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji lub przez interfejs webAPI, w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, składają e-sprawozdanie do Szefa KAS, z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji lub przez interfejs webAPI, 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego?

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie może skutkować nałożeniem grzywny, kary ograniczenia wolności, postępowaniem przymuszającym, a nawet rozwiązaniem spółki i wykreśleniem z KRS. Ważne jest, aby pamiętać o terminach i odpowiednio wcześnie rozpocząć proces przygotowania dokumentacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Reasumując, e-sprawozdanie finansowe to obowiązek, który dotyczy wielu przedsiębiorców w Polsce. Ważne jest, aby każdy podmiot gospodarczy znał swoje obowiązki i terminy związane ze sprawozdaniem finansowym. Właściwe przygotowanie i terminowe złożenie dokumentów finansowych to nie tylko uniknięcie sankcji, ale także przejrzystość i porządek w finansach firmy, co jest korzystne zarówno dla właścicieli, jak i dla całej gospodarki.