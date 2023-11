Kto musi złożyć sprawozdanie finansowe?

Które podmioty gospodarcze są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych? Czy forma prowadzenia działalności gospodarczej ma wpływ na ten obowiązek, czy liczą się tutaj inne kryteria?

W dobie coraz większej odpowiedzialności przedsiębiorców za transparentność finansową ich działalności, sprawozdanie finansowe staje się dokumentem nie tylko obowiązkowym, ale i kluczowym dla oceny kondycji firmy. To właśnie w sprawozdaniu finansowym znajdziemy zestawienie wyników finansowych, które pozwalają nie tylko na ocenę efektywności działania przedsiębiorstwa, ale również stanowią podstawę do rozliczeń z organami podatkowymi oraz informację dla inwestorów i kontrahentów. Dokument ten, będący swoistym "raportem zdrowia" firmy, musi być sporządzony przez wszystkie podmioty gospodarcze, które spełniają określone kryteria.

Sprawozdanie finansowe, czyli informacja o rocznej działalności przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe jest nie tylko formalnym wymogiem, ale przede wszystkim istotnym narzędziem, które dostarcza kompleksowego obrazu finansowego przedsiębiorstwa po zakończeniu każdego roku obrotowego. Dokument ten, skompilowany z wielu różnorodnych danych, przedstawia w sposób uporządkowany i zrozumiały dla różnych interesariuszy – od właścicieli po kredytodawców – kluczowe informacje o zyskach, stratach, aktywach, pasywach oraz przepływach pieniężnych firmy.

Dzień bilansowy, będący datą, na którą sporządza się sprawozdanie finansowe, jest punktem odniesienia dla wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa w danym roku. Dla firm, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia. To właśnie na ten dzień przedsiębiorstwa muszą sporządzić zestawienie swoich finansów, które będzie odzwierciedlało wyniki ich działalności przez poprzednie dwanaście miesięcy.

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych dotyczy szerokiego spektrum podmiotów gospodarczych. Muszą to robić wszystkie firmy, które z mocy ustawy o rachunkowości są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe. Kryteria te mogą być związane z wielkością przychodów, jak również z formą prawną działalności. Wymóg ten dotyczy zarówno spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek osobowych – na przykład spółek jawnych.

Prawo nie pomija również osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Co istotne, forma prawna prowadzenia działalności nie wpływa na obowiązek sporządzania sprawozdania – decydujące są metody ewidencjonowania przychodów i kosztów, które są stosowane w firmie.

Brak obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Wymagane oświadczenie

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Na przykład, spółki jawne lub spółki partnerskie, które generują przychody mniejsze niż równowartość 2 milionów euro, nie są zobowiązane do sporządzania pełnego sprawozdania finansowego. W takim przypadku, zamiast tego, składają one w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Na dopełnienie tej formalności mają czas do sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Podsumowując, sprawozdanie finansowe jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa, które podlega określonym przepisom prawnym. To za jego pośrednictwem przedsiębiorca może nie tylko wykazać swoją wiarygodność finansową, ale również dokonać analizy swojej działalności, co jest nieocenione w planowaniu przyszłych strategii rozwoju firmy.

Podstawa prawna ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości