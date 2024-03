Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 476 § 3 Kodeksu wyborczego, projektowane rozporządzenie określa:

wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze; szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu; wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania.

Projektowane rozporządzenie co do zasady zachowuje rozwiązania występujące w przywołanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.



W porównaniu do aktualnego stanu prawnego, w projekcie ujęto wzór łącznego sprawozdania w sposób tabelaryczny, zbliżony do formularzy podatkowych (numeracja, oznaczenia pól, sposób prezentowania danych).



W odniesieniu do właściwych pozycji sprawozdania przewidziano tabelaryczne wykazy, w których należy prezentować szczegółowe dane ujęte w określonej pozycji sprawozdania. Wypełnienie powyższych wykazów umożliwi weryfikację danych zawartych w sprawozdaniu.

Zastosowanie wzoru sprawozdania w tabelarycznej, bardziej czytelnej niż dotychczasowa formie, ułatwi sporządzanie sprawozdania. Ponadto usprawni sposób analizy i odczytu danych. Analogicznie jak w poszczególnych formularzach podatkowych, we wzorze sprawozdania zastosowano następujące rodzaje pól:

białe z opisem numerowane, do wpisania danych tekstowych; szare z opisem tekstowym, nieprzeznaczone do wypełnienia; białe, numerowane, sąsiadujące z szarymi, do wypełnienia kwotami.

W sprawozdaniu zrezygnowano z posługiwania się terminologią przychodów i wpływów na rzecz jednolitego pojęcia przychodów. Doprecyzowano poszczególne pozycje wchodzące w skład kosztów administracyjnych oraz obcych. Dodanie i uściślenie podkategorii w ramach powyższych kosztów jest efektem wieloletniej praktyki. Wymóg zamieszczenia w sprawozdaniu informacji o kwotach tych kosztów ułatwia komitetom wyborczym kwalifikację kosztów do poszczególnych kategorii i poprawne sporządzenie sprawozdania oraz zwiększa poziom jawności finansowania kampanii wyborczych. Informacje te, dotychczas uzyskiwane w drodze żądania wyjaśnień, są także niezbędne organom wyborczym do badania zgodności z prawem gospodarki finansowej komitetów wyborczych.



Pozostałe różnice w odniesieniu do obowiązujących regulacji mają głównie charakter porządkujący bądź redakcyjny.