I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL – 4 października we Wrocławiu

Jaki jest cel październikowej konferencji? Czego będzie dotyczyć konferencja?

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL odbędzie się 4 października w Centrum Kongresowym Hali Stulecia we Wrocławiu. Przewidujemy, że udział weźmie aż 300 osób z całej Polski. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

To unikatowe wydarzenie łączące dwa obszary biznesowe i służące wymianie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu outsourcingu usług księgowych.

Celem konferencji jest identyfikacja stanu współpracy oraz poszukiwanie rozwiązań przyszłościowych pomiędzy biurami rachunkowymi a przedsiębiorcami.

W programie pojawią się kwestie, które stanowią najbardziej newralgiczne obszary funkcjonowania współpracy przedsiębiorców z biurami rachunkowymi.

Dobór wykładowców i panelistów będących wybitnymi profesjonalistami w zakresie rachunkowości i biznesu, gwarantuje wysoki poziom wydarzenia.

Dokumentem kończącym I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych będzie wypracowana DEKLARACJA DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad zapewniających wysoką jakość współpracy pomiędzy księgowym i przedsiębiorcą.

Do kogo skierowana jest konferencja i skąd idea utworzenia takiego wydarzenia?

Konferencja jest skierowana do branży rachunkowej, księgowych, biur rachunkowych oraz przedsiębiorców korzystających z outsourcingu usług księgowych. Idea powstania konferencji urodziła się w ubiegłym roku po wielu burzliwych dyskusjach w gronie przedsiębiorców zrzeszonych w klubach biznesu czy stowarzyszeniach.

Staramy się być blisko naszych klientów, słuchaliśmy z jednej strony przedsiębiorców a z drugiej biur rachunkowych, wtedy urodził się pomysł połączenia tych dwóch obszarów. Nie było jeszcze w Polsce takiego wydarzenia. Idea konferencji spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem, wystarczy popatrzeć na Partnerów konferencji: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Business Centre Club, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny.

Czego oczekują przedsiębiorcy od biur rachunkowych?

Wspominałem o tym wcześniej ale jest to bardzo istotne. Dzisiejsza oferta biur rachunkowych powinna być kompleksowa. Nasza rola to rola doradcy, analityka sytuacji finansowej firmy. Szybka, sprawna komunikacja pomiędzy biurem a przedsiębiorcą poparta autorytetem wiedzy to klucz do sukcesu.

Pozostaje mi zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji, więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.konferencjakonel.eu

