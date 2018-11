Pierwszy Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych za nami!

- Wspólnie z EPSA BPO zdecydowaliśmy się zorganizować Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych z prostej przyczyny – w Polsce brakowało spotkania dedykowanego biurom rachunkowym i dostawcom dla tej części sektora małych i średnich firm – powiedział dr Andrzej Mochoń. Prezes Targów Kielce – gospodarz wydarzenia – dodał, że mimo wieloletniej tradycji, księgowość wciąż się rozwija - Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która ogarnęła również ten segment rynku.

Alina Rudnicka-Acosta, Prezes Zarządu EPSA BPO, podkreśliła, że celem Ogólnopolskiego Kongresu Biur Rachunkowych jest przybliżenie tego, co dzisiaj polski rynek oraz zagraniczni dostawcy oferują biurom rachunkowym, aby mogły rozwijać się prężnie i dynamicznie.

Wykłady o innowacyjności w pracy biur rachunkowych, dyskusje o roli władzy lokalnej we współpracy z małymi i średnimi firmami oraz warsztaty dotyczące zwiększenia rentowności – to tylko niektóre z propozycji, jakie otrzymali uczestnicy. Spotkania przeprowadzili czołowi przedstawiciele branży rachunkowej.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia odbył się m.in. panel dyskusyjny „Władze lokalne jako kluczowi partnerzy MŚP: strategia, narzędzia, dobre praktyki”, w którym udział wzięli prof. dr hab. Andrzej Sztando z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Szymon Klus, ekspert w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Alina Rudnicka-Acosta, Przez Zarządu EPSA BPO S.A.

Dr hab. Andrzej Sztando podczas swojego wystąpienia wyjaśnił znaczenie strategii rozwoju lokalnego uchwalanych przez władze samorządowe dla MŚP. Wskazał także, w jaki sposób motywować władze do budowy i wdrażania progospodarczych strategii rozwoju, jak włączyć się w ich opracowanie i zdobyć realny wpływ na ich kształt.

Piotr Ciski oraz Tomasz Dorf wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym nowości technologicznych. Dyrektor Zarządzający Sage w Polsce podkreślił, że technologia wkracza w każdy aspekt życia, także w gospodarkę. Biura rachunkowe powinny określić, jak szybko są w stanie się przystosować i przygotować. – Technologia będzie wymagała modyfikacji od właścicieli. Jest też niezbędna bo zmieniają się klienci. Młodzi ludzie coraz częściej otwierają działalności gospodarcze. Oczekują innej obsługi – dostęp do dokumentów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – komentuje Piotr Ciski. Nie ma więc odwrotu od technologii. Dokumenty trzymane w chmurze staną się już niebawem standardem.

Tomasz Dorf dodał, że mimo postępu technologicznego, robot nie zastąpi analityków i doradców podatkowych. – To ludzie dokonują weryfikacji, analizują dokumenty oraz radzą, jak prowadzić biznes. – podkreśla Dyrektor Segmentu SME Microsoft. Tomasz Dorf dodał, że OKBR daje możliwość popatrzenia z boku na biznes.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu Biur Rachunkowych była uroczysta gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców konkursy Twoje logo – Twoja marka. Komisja oceniała m.in. typografię i umiejętnie dobrane kolory. Sponsorami nagród w konkursie były SAGE w Polsce oraz 4Decision.

W drugim dniu kongresu zajęto się między innymi tematem zasobów ludzkich. Księgowość sięga do nowoczesnych narzędzi, a biur zastępowani są przez roboty wciąż największym kapitałem branży finansowej są ludzie. Wojciech Sularz oraz Monika Nowecka – uczestnicy panelu, jednogłośnie wskazali, że największym kosztem biur rachunkowych, zarówno tych małych, jak i średnich, są ludzie. Pochłaniają oni blisko 80% budżetu firmy. – Prezes Zarządu Tatra Holding, Wojciech Sularz, dodał, że priorytetem dla właścicieli powinni być właśnie pracownicy – Znalezienie odpowiedniego człowieka zajmuje około 90 dni, jednak wdrożenie w nowe obowiązki i odpowiednie dokształcenie zajmuje więcej czasu.

Monika Nowecka, Wiceprezes Zarządu Mazars w Polsce wskazała, że kluczem do zatrudnienia i zatrzymania przy sobie pracownika jest dbałość o odpowiednią atmosferę w miejscu zatrudnienia. – Elastyczne godziny pracy, możliwość wypełniania obowiązków w domu to tylko niektóre z propozycji. Oczywiście każdy pracodawca kusi systemem benefitów – to już standard.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a także Prezydent Miasta Kielce i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Głównym partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Sponsorem głównym była firma Sage Polska. OKBR wsparli także Polkomtel, Tax Care SA, Microsoft, Taxo, Samsung. Głównym patronem medialnym był Dziennik Gazeta Prawna. Patronem medialnym wydarzenia był również portal Infor.pl.

