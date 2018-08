Jak firmy korzystają z outsourcingu usług księgowych?

Takie wnioski płyną z raportu KPMG pt. „Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce”, który powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych wśród osób odpowiedzialnych za księgowość oraz osób na stanowiskach prezesa i dyrektora finansowego (w tym właścicieli firm i osób związanych z zarządem). W badaniu wzięły udział firmy z różnych branż o rocznych przychodach przekraczających 2 mln zł i zatrudniające więcej niż 2 pracowników. Na pytania odpowiedziało 200 respondentów w dniach 13-22 lutego 2018 roku.

Jak podkreślają autorzy raportu, outsourcing pozwala uzyskać korzyści ekonomiczne i jakościowe przy jednoczesnym rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej.

Polscy przedsiębiorcy, na co wskazują wyniki badania, dążą w szczególności do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej – tym samym decydują się na strategiczną dla ich przedsiębiorstwa, długoterminową współpracę ze sprawdzonymi, zewnętrznymi podmiotami, powierzając im kompleksową obsługę w kwestiach księgowych, podatkowych i prawniczych. Najczęściej po tego rodzaju rozwiązania sięgają firmy rodzinne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie stopniowo coraz bardziej istotne dla ponad 1/3 przedsiębiorstw staje się zagadnienie sukcesji, gwarantującej przekazanie kierownictwa firmą w sposób zaplanowany i zapewniający kontynuację przyjętej strategii.

Przyczynkiem do przeprowadzenia niniejszego badania były liczne zmiany w przepisach prawa podatkowego, które znacznie zwiększyły ilość obowiązków przedsiębiorców oraz obwarowań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki przeprowadzonego badania.

Wpływ zmian podatkowych na skłonność do outsourcingu

Ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych mają wpływ na skłonność powierzenia kwestii księgowych i podatkowych wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie u nieco ponad 1/4 podmiotów działających w Polsce.

Firmy zatrudniające do 9 pracowników częściej deklarują chęć współpracy z zewnętrznym dostawcą od firm większych, zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Większość firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych

Badanie wykazało, że blisko 6 na 10 podmiotów gospodarczych korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych. Natomiast, co drugie przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu zleca wszystkie kwestie księgowe, podatkowe i prawne jednej firmie.

Im mniejsza firma tym korzystanie z outsourcingu usług księgowych, prawnych i podatkowych jest bardziej popularne. Ponad 70% firm zatrudniających do 9 pracowników zleca zewnętrznym dostawcom tego typu usługi. Widoczny jest trend, zgodnie z którym polskie przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu są zwolennikami zlecenia wspomnianych usług tylko jednej firmie.

Szczegółowy zakres outsourcingu

Outsourcowanie wszystkich usług – księgowych, podatkowych i prawnych to najbardziej popularny zakres korzystania z zewnętrznych dostawców – jest to szczególnie widoczne w ramach najmniejszych firm, zatrudniających do 9 pracowników. Usługi prawne są zdecydowanie częściej zlecane na zewnątrz przez firmy zatrudniające powyżej 49 osób.

Oczekiwania wobec księgowego, doradcy podatkowego i prawnika

Monitorowanie aktualnych zmian w prawie (95%) i przygotowanie firmy na ewentualne zmiany oraz zabezpieczenie przed ryzkiem prawnym, finansowym i podatkowym (91%) to najczęściej deklarowane oczekiwania wobec swojego doradcy podatkowego, księgowego i prawnika.