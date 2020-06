Zawód księgowy – posiadane kompetencje wpływają na wynagrodzenie

Księgowy niejedno ma imię

Z upływem lat zawód księgowego przybrał wiele nowych funkcji. - Oprócz typowej pracy administracyjnej, żmudnego opracowywania danych czy monitorowania zachodzących zmian w prawie, jego rola obejmuje już znacznie szersze spectrum. Rosnące wymagania na rynku pracy spowodowały, że obecnie zawód ten scala stanowisko księgowego, doradcy podatkowego i dyrektora finansowego w jedno, a osoba posiadająca ich kompetencje jest najbardziej pożądaną w branży - komentuje Beata Kostrzycka, Dyrektor ds. Rozwoju w MojeBiuro24.pl, platformy dla biur rachunkowych, która pozwala na bieżąco łączyć pracę księgowych i przedsiębiorców. Wiąże się to przede wszystkim z potrzebą otoczenia coraz większą troską “swojego” płatnika, a to z kolei przekłada się na nieustanne doradzanie i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.

Kompetencje na miarę XXI wieku

Znajomość ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, KSR, MSR czy MSSF oraz umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i przejrzystych raportów o sytuacji finansowej jednostki to minimum wiedzy, która klasyfikuje zainteresowanego do objęcia stanowiska samodzielnego księgowego. Obecnie od księgowych wymaga się również szczegółowej znajomości prawa podatkowego, nie tylko w zakresie poprawnego sporządzania deklaracji podatkowych, ale także efektywnego obniżenia płaconych podatków. Główny księgowy sprawuje nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu, planów wieloletnich oraz jest odpowiedzialny za płynność finansową jednostki. Do jego obowiązków należy również negocjowanie umów np. z bankami czy firmami leasingowymi, a to z kolei wymusza rozumienie zasad handlowych i biznesowych.

Start w zawodzie

Dla osoby dopiero stawiającej pierwsze kroki w tym zawodzie, pracodawcy proponują kwotę 2 tys. zł netto, kiedy jeszcze rok temu takie wynagrodzenie było niższe o 500 zł. Jak się okazuje, tendencja zarobków jest wzrostowa i w 2018 roku będzie ona wynosić nawet 2,5 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to osób, które podjęły pracę w trakcie trwania studiów lub dopiero po ich zakończeniu, a ich doświadczenie jest niewielkie albo opiera się wyłącznie na wiedzy teoretycznej.

Ile zarabia współczesny księgowy?

Kwoty wynagrodzeń poszczególnych księgowych znacząco się między sobą różnią. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że może on zarabiać nawet blisko 10 tys. zł, kiedy mediana wynagrodzeń w księgowości w 2016 roku oscylowała w granicach 3,9 tys. zł. Jednym z głównych czynników warunkujących różnice nie jest staż pracy, ale przede wszystkim kompetencje oraz zakres obowiązków osoby wykonującej ten zawód. Osoby nawet z kilkunastoletnim doświadczeniem w księgowości, jednak zajmujące się jedynie danym jej segmentem, posiadają wąski zakres kompetencji związany wyłącznie z tą dziedziną. Księgowi, którzy odpowiadają za daną specjalizację w spółce, np. księgowanie kosztów czy rozliczanie sprzedaży, otrzymują wynagrodzenie w granicach 3,5 tys. zł netto.

Inaczej sprawy mają się w przypadku tzw. bilansistów, czyli osób samodzielnych i w pełni odpowiedzialnych za zamknięcie danego okresu rozliczeniowego. Ich pensja jest znacznie wyższa i wynosi nawet ok. 6 tys. zł na rękę. Podyktowane jest to przede wszystkim większym zakresem obowiązków oraz wyższym stopniem odpowiedzialności. Natomiast współczesny księgowy z wszechstronnością kompetencji - od wiedzy prawnej, po skuteczne doradztwo podatkowe oraz efektywną kontrolę finansów - może liczyć na zarobki od 6 tys. zł wzwyż. - Interdyscyplinarność jest w cenie. Osoby zaangażowane w swoją pracę i stale rozwijające swoje umiejętności mają szansę zarabiania naprawdę wysokich kwot - komentuje ekspert. Obowiązki osoby wykonującej zawód głównego księgowego sprowadzają się nie tylko do typowych dla tej profesji kwestii. Jego wynagrodzenie uzależnione jest również w dużej mierze od umiejętności prawidłowej organizacji pracy działu księgowo-finansowego, co wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za podległy zespół pracowników. Poza tym, istotną cechą jest także rozumienie zasad działania firmy. Stała i efektywna współpraca z zarządem, podyktowana znajomością kierunku rozwoju firmy i przynosząca konkretne usprawnienia, z których wynikają wymierne dla jednostki korzyści, może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększenia jego zarobków.