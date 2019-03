Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - ale nie dla lepiej zarabiających

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - ale nie dla lepiej zarabiających

Jeżeli młody człowiek zarabia bardzo dużo, to dla niego zapewne ministerstwo finansów przygotuje jakiś pułap, po to, żeby uniknąć nadużyć - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany czy będzie jakiś pułap w przypadku zerowego PIT dla osób do 26. roku życia.