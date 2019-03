XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Co nowego w Ordynacji Podatkowej - reforma ogólnego prawa podatkowego”

Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego to największy coroczny projekt Koła, który z każdą kolejną edycją zrzesza coraz większe grono osób zainteresowanych tematyką podatków. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych prawu podatkowemu w Polsce. Konferencja co roku ma zaszczyt gościć najwybitniejszych przedstawicieli nauki – profesorów najlepszych polskich uniwersytetów oraz cenionych doradców podatkowych reprezentujących najbardziej wpływowe firmy doradcze na rynku. Wydarzenie to od wielu lat cieszy się ogromną renomą i zainteresowaniem wśród studentów oraz praktyków prawa podatkowego.

Z uwagi na dynamikę zmian w prawie podatkowym, tematem tegorocznej Konferencji będzie „Reforma ogólnego prawa podatkowego”. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszą problematykę projektu nowej Ordynacji Podatkowej wskazując najistotniejsze kwestie oraz wyrażając swoją opinię. W tym roku po raz pierwszy w ramach konferencji zostanie zorganizowana debata, która będzie polem do dyskusji i wymiany poglądów przez cenionych przez Państwa prelegentów.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego jest niepowtarzalną okazją na zagłębienie się w świat prawa podatkowego przy pomocy największych ekspertów w tej dziedzinie. Zaproszenie kierujemy zarówno w stronę studentów, dla których uczestnictwo w konferencji może okazać się pomocne w zrozumieniu mechanizmów rządzących prawem podatkowym, jak i osób już doświadczonych, którym konferencja daje możliwość do skonfrontowania swojej wiedzy i poglądów z innymi praktykami prawa podatkowego.

Wysoki poziom konferencji zapewnią zaproszeni prelegenci, wśród których znajdują się między innymi prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Witold Modzelewski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów – Maciej Żukowski czy przedstawiciele największych firm doradztwa podatkowego.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat merytoryczny nad Konferencją tradycyjnie jak co roku został objęty przez Kierownika Zakładu Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Adama Nitę oraz opiekuna naszego Koła, prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego, co wskazuje na jej najwyższy poziom naukowy.

Sponsorami tegorocznej edycji są między innymi firmy takie jak Paczuski Taudul, LegalLink, KPMG, Deloitte, EY, PwC, Crido Taxand, MDDP, Ecovis, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych czy Axelo. Sponsorem Konferencji jest również Fundacja Polska Jutra. Patronatem medialnym zaszczyciły nas największe wydawnictwa prawnicze takie jak C.H. Beck, Od.Nowa, Wolters Kluwer, TNOIK „Dom organizatora”, Kariera w finansach, Oficyna Prawa Polskiego, Infor a także Rzeczpospolita.

Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracje na wydarzenie można znaleźć na stronie: www.podatki.confer.uj.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/241216730101884/.

Rejestracja na Konferencję trwa do 18 marca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 200zł – zwolnieni są z niej między innymi studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Udział w Konferencji jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych, o których mowa w rozdziale VIa Załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych. Za udział w całej Konferencji przyznane będzie 10 punktów. W przypadku radców prawnych będzie to 5 punktów.

