Czarna lista rajów podatkowych - 10 nowych jurysdykcji

Unijna "28" stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 r., po tym gdy w UE ożywiła się debata na temat systemów unikania opodatkowania stosowanych przez korporacje i osoby zamożne w celu obniżenia rachunków podatkowych.

Ministrowie finansów UE dodali we wtorek 10 jurysdykcji do tej listy. Są to: holenderska karaibska wyspa Aruba, Barbados, Belize, brytyjskie terytorium zamorskie Bermudy, Fidżi, Wyspy Marshalla, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Vanuatu i Dominika.

Dołączają one do następujących jurysdykcji: Samoa, Trynidadu i Tobago oraz trzech terytoriów amerykańskich - Samoa Amerykańskiego, Guam i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Państwa z czarnej listy mogą zostać objęte bardziej rygorystycznymi kontrolami transakcji z UE. Państwa unijne nie uzgodniły jak dotąd żadnych sankcji wobec krajów znajdujących się na czarnej liście. Ci, którzy zobowiązują się do zmiany zasad podatkowych, są usuwani z listy.

W ciągu ostatniego roku Komisja oceniła 92 państwa na podstawie trzech kryteriów: przejrzystości podatkowej, dobrych rządów i rzeczywistej działalności gospodarczej, a także jednego wskaźnika – istnienia zerowej stawki podatku od osób prawnych. 60 państw podjęło działania w związku z obawami zgłoszonymi przez Komisję i wyeliminowano ponad 100 szkodliwych systemów podatkowych.

"Unijny wykaz rajów podatkowych jest prawdziwym europejskim sukcesem. Wywarł on ogromny wpływ na przejrzystość i sprawiedliwość podatkową na całym świecie" – stwierdził Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

"Dzięki wspomnianej procedurze sporządzania wykazu dziesiątki krajów zniosły szkodliwe systemy podatkowe i spełniają obecnie międzynarodowe normy w zakresie przejrzystości i sprawiedliwego opodatkowania. Kraje, które nie spełniły wymogów, zostały wpisane na czarną listę i będą musiały stawić czoło konsekwencjom, jakie się z tym wiążą. Podnosimy ogólnoświatową poprzeczkę dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych i ograniczamy możliwości nadużyć podatkowych" - wskazał.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

