Skutki nierozliczenia PIT-a do 30 kwietnia

Co roku rośnie popularność rozliczeń przez internet, a w tym dodatkowo miała nas do tego zachęcić nowa usługa Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Choć miała być powszechna, wielu nie może z niej skorzystać. Np. osoby, które za rok 2017 nie miały ani nadpłaty, ani niedopłaty podatku, nie mogą zalogować się do panelu, gdzie użytkownik musi podać jedną z tych kwot (inną niż 0 zł).

Rozwiązaniem sytuacji jest zalogowanie przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego, jednak nie wszyscy chcą lub potrafią z tego skorzystać. Występują także sytuacje, w których trzeba rozliczyć inne zeznanie niż PIT-37 i PIT-38. W efekcie ponad 60% wszystkich złożonych do tej pory e-deklaracji, podatnicy musieli rozliczyć, korzystając z innych rozwiązań niż Twój e-PIT.

Z usługi Twój e-PIT nie skorzystamy gdy:

- rozliczamy PIT pierwszy raz;

- prowadzimy działalność gospodarczą lub rozliczamy przychody z wynajmu;

- rozliczamy więcej niż jeden PIT-11 i jest ryzyko przekroczenia łącznego limitu kosztów uzyskania przychodów;

- rozliczamy się ze współmałżonkiem składającym inną deklarację niż PIT-37;

- uzyskujemy koszty podwyższone z powodu zamieszkania w innej miejscowości niż pracujemy;

- korzystamy z ulg innych niż te, o których prawnie wiadomo (np. prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, internetowej, z tytułu opłacania składek na IKZE, budowlanej albo z tytułu darowizn);

- uwzględniamy 50% koszty autorskie pochodzące z branż uprawnionych do podwyższonych kosztów;

- posiadaliśmy w 2018 dochody zagraniczne.

Konsekwencje rozliczenia bez nadzoru w Twój e-PIT i alternatywy

„Pozostawienie PIT-a bez kontroli może skutkować konsekwencjami. Gdy nie zmodyfikujemy PIT-a być może zapłacimy wyższy podatek niż powinniśmy, bo np. nie wprowadzimy do systemu należnych ulg. Poważniejsze sankcje czekają, jeśli nie dostarczymy fiskusowi PIT-36, PIT-36L i PIT-39, których Twój e-PIT nie obsługuje. Wówczas warto skorzystać z alternatywnych rozwiązań” – wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert e-file, dostawcy aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online.

Faktycznie, Twój e-PIT nie jest jedyną dopuszczoną przez prawo formą rozliczeń. „E-rozliczenia można przesyłać korzystając z równie zaufanych aplikacji. Niektóre z nich działają od wielu lat, a jednym z najdłużej obecnych na rynku, bo 9 lat, jest program e-pity, z którego skutecznie skorzystało już 20 mln osób” – dodaje Kaczmarek.

Po 30 kwietnia nasz PIT zostanie automatycznie rozliczony w formie zaproponowanej przez Urząd Skarbowy.