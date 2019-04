Import towarów - ujednolicenie trybu wydawania decyzji dot. ceł i podatków

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu usprawnienie proces wydawania decyzji w sprawie wymiaru należności celnych i podatkowych z tytułu importu (w tym również opłat związanych z importem). Jeszcze w II kwartale 2019 r. projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

Dwa odrębne postępowania odnośnie jednego zgłoszenia celnego

Obecnie decyzje określające należności celne od importowanych towarów wydawane są na podstawie przepisów prawa celnego, natomiast decyzje podatkowe określające należności podatkowe (VAT i akcyza) oraz związane z nimi opłaty (opłata paliwowa i od stycznia 2019 r. opłata emisyjna) wydawane są na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Decyzje celne i podatkowe wydawane są przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, który przy określaniu należności celnych działa jako organ celny, a przy podatkowych – jako organ podatkowy.

Oba rozstrzygnięcia są wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań dotyczących tego samego stanu faktycznego związanego z importem towarów, odnoszą się zatem do tego samego zgłoszenia celnego, dotyczą tego samego towaru i tej samej osoby. W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej.

Ujednolicenie trybu wydawania decyzji

Istotą rozwiązania proponowanego w projekcie jest ujednolicenie trybu wydawania decyzji określających należności celne i podatkowe z tytułu importu towarów. Zakłada się, że naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych, stosując przepisy prawa celnego, uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Proponowane rozwiązanie przewiduje zmianę przepisów proceduralnych. Wprowadzenie powyższego rozwiązania wymaga zmiany przepisów ustawy Prawo celne oraz ustaw podatkowych (w zakresie VAT i akcyzy) oraz ustaw regulujących kwestię opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

Wpis do wykazu gwarantów oraz na listę agentów celnych

Propozycja zmiany przepisów w zakresie wpisu do wykazu gwarantów oraz wpisu na listę agentów celnych zakłada odstąpienie od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnej przy spełnieniu przesłanek do dokonania takiego wpisu przy założeniu, że sam wpis do wykazu/na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie.

Projekt wprowadza również rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów (art. 52 ust. 2 Prawa celnego) oraz decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych (art. 70 ust. 2 pkt 3 Prawa celnego). W obu ww. przypadkach zewnętrznym wyrazem spełnienia przesłanek wymienionych albo w art. 52 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit. b Prawa celnego przez osobę ubiegającą się o wpis do wykazu gwarantów albo w art. 80 ust.1 Prawa celnego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych - będzie wpis do wykazu/na listę. Wydawana obecnie decyzja administracyjna o wpisie do wykazu/na listę miała zatem jedynie charakter deklaratoryjny, nie uprawniający jeszcze osoby spełniającej określone przesłanki do działania jako gwarant albo agent celny. Proponowane rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania przez właściwy organ decyzji administracyjnej o spełnieniu przesłanek warunkujących wpis do wykazu/na listę przyczyni się do odbiurokratyzowania i usprawnienia tego procesu.

Zmiany w ustawie o grach hazardowych

Projekt przewiduje też zmiany w ustawie o grach hazardowych. W zakresie gier hazardowych projekt przewiduje możliwość elektronicznego prowadzenia spraw i odstąpienia od obowiązku przedkładania przez podmioty wymaganych informacji w formie pisemnej. Celem tych zmian jest umożliwienie podmiotom dokonania zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto podmioty urządzające gry hazardowe będą mogły prowadzić rejestr zaświadczeń pracowników w innej formie, niż papierowa.

Projekt zakłada również przeniesienie obowiązku zatwierdzania wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, jego zmiany lub wykreślenia z poziomu centralnego na poziom dyrektora izby administracji skarbowej, co przyczyni się do optymalizacji procedury wpisu do tego Rejestru (jego zmiany lub wykreślenia) oraz sprawnego, niezwłocznego załatwienia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu wykonywania zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.