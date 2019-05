Nowa Ordynacja podatkowa wejdzie w życie w 2021 roku

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów 9 maja 2019 r. poinformowało PAP, że obecnie w resorcie trwają dalsze prace nad pakietem trzech ustaw: nowej Ordynacji podatkowej, ustawy wprowadzającej nową Ordynacje podatkową i ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

"Wprowadzane zmiany mają głównie charakter dostosowawczy do uchwalonych i procedowanych aktów prawnych, a także zmian wynikających w szczególności z decyzji Kierownictwa MF dotyczącej wejścia w życie w zasadniczej części nowej Ordynacji podatkowej z dniem 1 stycznia 2021 r." - wyjaśnia MF.

Wytłumaczono, że Ministerstwo Finansów chce w ten sposób zapewnić wszystkim zainteresowanym podmiotom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian wynikających z nowej Ordynacji podatkowej.

"Mając na uwadze, przebieg procesu legislacyjnego i zakres regulacji, kierownictwo resortu uznało, że okres do 1 stycznia 2020 r. może być za krótki. Jest to również uwzględnienie uwagi w opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2019 r. do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika" - zaznaczono.

Dodano, że "termin wejścia w życie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika ze względu na jej wagę systemową w intencjach Ministerstwa Finansów nie powinien zostać zmieniony, planuje się, że zacznie obowiązywać od 2020 r."

O nowym terminie wejścia w życie nowej Ordynacji podatkowej napisał w środę "Puls Biznesu".

W połowie kwietnia br. wiceminister finansów Filip Świtała mówił w rozmowie z PAP, że nowa Ordynacja podatkowa potrzebuje co najmniej półrocznego vacatio legis, w związku z czym termin wejścia jej w życie nie jest przesądzony. Stwierdził, że MF planowało wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2020 r. – zaznaczył jednak, że należy dać podatnikom jakiś czas na przygotowanie się do nich.

„Okres vacatio legis nie może być zbyt krótki. Wydaje mi się, że minimum to sześć miesięcy" - powiedział. "Być może powinien być dłuższy. Analizujemy te kwestie.

Świtała wyraził nadzieję, że parlamentowi uda się przeprowadzić prace nad ustawą do końca obecnej kadencji, jeśli w maju, czerwcu projekt przyjąłby rząd. (PAP)

Pracodawcy RP: przesunięcie wejścia w życie nowej Ordynacji podatkowej jest racjonalne

Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej Ordynacji podatkowej z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. i jest racjonalne; dzięki temu podatnicy i administracja skarbowa będą mieli szansę przygotować się na zmiany - ocenili 9 maja 2019 r. Pracodawcy RP.

"To racjonalna decyzja" - oceniają Pracodawcy RP. Według nich najpierw należy uchwalić ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika, a dopiero później nową Ordynację Podatkową. "Ponadto w ten sposób zarówno podatnicy, jak i organy administracji skarbowej, będą mieli szansę odpowiednio przygotować się do stosowania przepisów i uniknąć prawnego chaosu" - uważa organizacja.

W komentarzu zaznaczono, że dotychczas obowiązującej Ordynacji podatkowej zupełnie nowym aktem prawnym ma - zdaniem projektodawcy - realizować dwa podstawowe założenia, mianowicie ochronę praw podatników w jego relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.