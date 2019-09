PKWiU 2015 do celów podatkowych od 2020 roku [PODCAST]

Nowelizacja ta interesuje większość podatników, bowiem towary i usługi są w tych ustawach oznaczane przez symbole i grupowania statystyczne PKWiU.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt nowelizacji przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne, a obecnie jest na etapie opiniowania. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd ma przyjąć ten projekt jeszcze w III kwartale 2019 roku, a następnie projekt będzie skierowany do Sejmu. Bez względu na wynik październikowych wyborów do Sejmu wydaje się, że zmiana ta jest na tyle ważna i potrzebna, że nowelizacja ta powinna zostać uchwalona przez Sejm przed końcem 2019 roku.

reklama reklama



PKWiU 2008 jest stosowana nadal m.in. w podatkach dochodowych. Symbole PKWiU są stosowane do oznaczania towarów i usług m.in. w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej). Aktualne przepisy nakazują stosowanie w podatkach dochodowych PKWiU 2008 do końca 2019 roku - stąd konieczne stało się znowelizowanie ww. ustaw do PKWiU 2015. Pozwoli to na prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym z uwzględnieniem symboli i nazw grupowań PKWiU 2015.

Zmiany te polegać mają wyłącznie na przyporządkowaniu symboli i nazw grupowań PKWiU 2015 w miejsce symboli i nazw grupowań PKWiU 2008 – i jak podkreśla Minister Finansów w uzasadnieniu tego projektu - bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Omawiana nowelizacja może sprawić problemy podatnikom odnośnie zmian oznaczeń statystycznych towarów i usług. Bowiem ten sam towar lub ta sama usługa ma inne symbole i grupowania statystyczne w PKWiU 2008 a inne w PKWiU 2015. W przypadku VAT dochodzi jeszcze przejście w przypadku towarów z oznaczeń wg PKWiU 2008 na kody CN (Nomenklatury Scalonej).

Jedyną urzędową pomocą (ściągą) w tym zakresie jest załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 listopada 2015 r. zawierający klucze powiązań PKWiU 2008—PKWiU 2015 i PKWiU 2015—PKWiU 2008. Załącznik ten i inne pomoce oraz wyjaśnienia GUS dot. PKWIU 2015 znajdują się na jednej z podstron strony internetowej tego urzędu.

GUS nie udostępnił jednak takich kluczy powiązań między PKWiU 2008 a Nomenklaturą Scaloną (CN).