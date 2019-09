Pakiet dla Przedsiębiorców - co zawiera i czego zabrakło?

- Do tej pory przedsiębiorcy mogli czuć się pomijani. Dobrze więc, że w programie PiS znalazły się propozycje i dla nich. Tym bardziej, że to oni będą musieli sfinansować wiele wcześniej przedstawionych pomysłów gospodarczych. Pakiet idzie w dobrym kierunku. Zmniejszy bowiem obciążenia mikro, małych firm. Jednak wsparcie dedykowane głównie dla mikroprzedsiębiorców, przy rosnącym obciążeniu dużych firm, może zachwiać wrażliwym ekosystemem gospodarczym. To duże przedsiębiorstwa są często głównymi odbiorcami produktów i usług tych mniejszych. Obniżki kosztów nie będą wystarczającą odpowiedzią na utratę zamówień. Ważna jest zapowiedź bezpośredniego wsparcia dla inwestorów w wysokości 1 mld zł. Jednak biorąc pod uwagę skalę potrzeb jest to kwota niewystarczająca. Szkoda, że rząd nie wycofał się ze zniesienia limitu składek na ZUS. Dla przedsiębiorców to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Pod apelem przeciwko zniesieniu limitu 30-krotności podpisało się już 55 organizacji pracodawców i przedsiębiorców - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Aby przyspieszyć tempo wzrostu produktywności i móc wypłacać w przyszłości wynagrodzenie minimalne w wysokości 4 tys. zł, polska gospodarka potrzebuje sprzyjających warunków do tworzenia większej liczby miejsc pracy dla inżynierów, badaczy, programistów i innych wysokiej klasy specjalistów. Rynek pracy powinien stawać się coraz bardziej konkurencyjny. Tymczasem zniesienie limitu 30-krotności może osłabić jego atrakcyjność.

Z badań nastrojów przedsiębiorców, które Lewiatan systematycznie przeprowadza wynika, że największym problemem jest nieprzewidywalność i zmienność prawa. Przedsiębiorcy, żeby inwestować, bardziej niż dostępu do kapitału, potrzebują pewności, że nie zaskoczą ich w przyszłości jakieś niespodziewane zobowiązania czy wzrost kosztów. W tym kontekście wyjaśnienie kwestii ozusowania osób prowadzących działalność gospodarczą i zapewnienie, że dotychczasowe rozwiązania zostaną utrzymane, jest krokiem w dobrym kierunku.

Część propozycji przedstawionych w Pakiecie dla Przedsiębiorców nie ma potencjału rozwojowego, są raczej ukłonem w stronę mikroprzedsiębiorców. Pojawiły się wydatki i ograniczenia wpływów nie ujęte w projekcie budżetu na 2020 r. Oznacza to odejście od budżetu zrównoważonego. W kontekście spodziewanego spowolnienia dopuszczenie deficytu budżetowego jest jednak pozytywnym zjawiskiem. Równowaga budżetu w dużym stopniu została bowiem oparta na jednorazowych wpływach, a takie powinno się raczej wykorzystywać na inwestycje rozwojowe.

- Skala wydatków na rozwój przedsiębiorczości jest nieproporcjonalnie mniejsza w stosunku zapowiadanego wzrostu kosztów, a wydatki na konsumpcję znacząco przewyższają te na inwestycje - dodaje Grzegorz Baczewski.

