KIDP organizuje kurs dla przyszłych doradców podatkowych

- Naszą ofertę kierujemy nie tylko do studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również do osób wykonujących zawody pokrewne, takich jak księgowi, biegli rewidenci, adwokaci i radcowie prawni. Dla księgowych to szansa na zrobienie kroku dalej i wyjście poza rachunkowość – nasz kurs to doskonała okazja do przygotowania się do egzaminu, po którym będą mogli zgodnie z prawem zacząć wykonywać czynności doradztwa podatkowego, w tym udzielać porad i reprezentować klientów przed organami skarbowymi – tłumaczy prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Kurs został zaprojektowany tak, aby możliwie jak najlepiej przygotować kandydatów na doradców podatkowych do pomyślnego zdania państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Finansów. Cały kurs obejmuje 15 weekendowych zjazdów, na które złoży się w sumie 30 dni zajęć, obejmujących aż 210 godzin dydaktycznych. Do roli wykładowców KIDP zaangażowała wybitnych praktyków i specjalistów prawa podatkowego. Program kursu obejmuje wszystkie elementy egzaminu zaś wykładowcy oprócz wiedzy teoretycznej (polegającej na wspólnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych), przekażą kandydatom na doradców praktyczne przykłady dla lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień. Co ważne, uczestnicy kursu będą mogli wziąć udział w symulacji egzaminu ustnego, co pozwoli im poznać specyfikę tej części, co z kolei może przełożyć się na lepsze wyniki podczas egzaminu.

Zajęcia będą odbywać się w Warszawie. Kurs rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do października przyszłego roku. Nabór chętnych już trwa. Szczegółowe informacje o zapisach, harmonogramie, programie, wykładowcach i cenie znajdują się na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych https://krdp.pl/strona.php/3145_kurs.html