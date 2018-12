Grupowe rozliczanie VAT – propozycja Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, przedstawiła opinię do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

W ocenie Krajowej Rady projektodawca trafnie dostrzegł potrzebę dostosowania organizacji administracyjno-skarbowej obsługi podatkowych grup kapitałowych do praktyki ich funkcjonowania. W szczególności na pozytywną ocenę zasługuje zaproponowane w opiniowanych akcie prawnym rozwiązanie skutkujące scaleniem rozliczeń podatkowych grup kapitałowych w ramach właściwości tego samego urzędu skarbowego.

Należy bowiem podkreślić, że aktualnie podatkowe grupy kapitałowe są w zakresie podatku dochodowego obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę spółki dominującej. Natomiast w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej sprawy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) są prowadzone przez urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce siedziby podatnika.

W ocenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych zaproponowane zmiany powinny także skutkować wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1). Przepis ten stanowi, że państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia do swoich porządków prawnych systemów grupowego rozliczania VAT. Państwo członkowskie może uznać za jednego płatnika VAT grupę składającą się z dwóch lub więcej osób mających siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym (skutek ten został potwierdzony przez TSUE w sprawie C-162/07, a na gruncie prawa polskiego w odniesieniu do podmiotów zagranicznych m.in. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt I FSK 757/10).

Mimo, iż możliwość grupowego rozliczania VAT istnieje już od lat 70-tych, dopiero od 2009 r. odnotowuje się zwiększone zainteresowanie państw członkowskich tą instytucją (por. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie możliwości grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0325, dostęp: 5.12.2018).

Biorąc pod uwagę to, że grupy VAT istotnie upraszczają obowiązki dokumentacyjne oraz rozliczenia ich członków, a także eliminują potencjalnie odmienne uregulowania pomiędzy krajami unijnymi, które mogą prowadzić do naruszania zasad konkurencji wobec podmiotów z kraju, w którym grupy VAT nie stworzono, podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia instytucji „grupy VAT” w Polsce wydaje się ze wszech miar celowe – podkreśla Krajowa Rada Doradców Podatkowych w swojej opinii.

