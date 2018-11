Doradcy podatkowi apelują do Prezydenta RP w sprawie tajemnicy zawodowej

Apel został podpisanym przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Macieja Bobrowicza, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych; Jacka Trelę, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Mariusza Białeckiego, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

„Uważamy, że wprowadzona ustawa może naruszać konstytucyjnie określone zasady, w tym przede wszystkim zasadę demokratycznego państwa prawnego i wywodzonych z niej zasad prawidłowej legislacji oraz ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, która jest ustanowiona w interesie obywateli” – napisano w Apelu do Prezydenta.

„Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w uchwalonym kształcie będzie stanowiło bardzo gruntowną zmianę dla wszystkich osób świadczących i korzystających z usług doradztwa podatkowego. Tymczasem przyjęta w pospiesznym trybie ustawa posługuje się bardzo ogólnym językiem co wprowadzi dużą niepewność w obrocie gospodarczym. Nie sposób także przewidzieć, jakie skutki dla finansów publicznych przyniesie zdecydowane wyjście poza minimalny zakres transpozycji unijnej dyrektywy dotyczącej raportowania schematów podatkowych. Natomiast z pewnością będzie to stanowiło poważne obciążenie finansowo-organizacyjne dla przedsiębiorców i administracji” – czytamy w Apelu do Prezydenta RP, podpisanym m.in. przez przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

„Ponadto, przyjęte rozwiązania mogą, wbrew intencjom ustawodawcy, prowadzić do przekazywania organom podatkowym poufnych informacji osób korzystających z usług naszych zawodów. Tym samym istotnie naruszona zostanie fundamentalna wartość dla właściwego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, jaką jest tajemnica zawodowa. Jej trwałość stanowi podstawową gwarancję ochrony interesów podatnika i obywatela w relacji z aparatem państwowym” – czytamy w Apelu do Prezydenta RP.

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zaapelowali do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skorzystanie z prerogatywy określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP.

„W naszej zgodnej ocenie zasygnalizowane wątpliwości uzasadniają podjęcie decyzji o skierowaniu ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP, albowiem proponowane rozwiązania są sprzeczne z obowiązującym prawem oraz szkodliwe dla polskiej gospodarki” – napisali szefowie korporacji: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

