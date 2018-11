Uszczelnianie systemu podatkowego w ocenie doradców podatkowych

Konferencja rozpoczęła się przedstawieniem członków Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez jego przewodniczącą Marzenę Ćwioro. Powitania gości dokonał Piotr Maciejewski, wiceprzewodniczący Zarządu tego Oddziału. O oficjalne i uroczyste otwarcie konferencji poproszony został przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański. Podkreślił on, że ważny jest zarówno temat przewodni, jak i temat szczegółowy tej konferencji. Wskazuje on bowiem rolę doradcy podatkowego, a także nawiązuje do aktualnych ważnych procesów, jak uszczelnianie systemu podatkowego.

„Uszczelnianie systemu podatkowego jest bardzo istotne, ale nie może odbywać się z naruszeniem zasad konstytucyjnych - stwierdził prof. Adam Mariański. - Dzisiejsza konferencja jest kontynuacją dyskusji na temat tego gdzie są granice uszczelniania i w jaki sposób należy przestrzegać praw podatnika podczas tych procesów” – stwierdził przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Następnie głos zabrał Filip Świtała, wiceminister finansów. Stwierdził on, że według statystyk Komisji Europejskiej luka w VAT w 2015 r. wynosiła w Polsce 24,5 proc. co oznacza, że ok. 40 mld zł nie wpłynęło do budżetu. Natomiast według już w miarę pewnych szacunków za 2017 r. luka ta była już na poziomie tylko 14 proc. „Zmniejszyliśmy tę lukę o ponad 10 punktów proc. Mamy potwierdzenie, że kierunek +zero tolerancji dla złodziejstwa jest słuszny+” - podkreślił Filip Świtała. Przedstawiając działania uszczelniające przypomniał, że istotne znaczenie miało wprowadzenie w 2016 r. tzw. pakietu paliwowego, czego wynikiem był wzrost sprzedaży legalnego paliwa. Istotne skutki w zakresie zwalczania oszustw przyniosło też wprowadzenie comiesięcznego raportowania JPK, bowiem znacząca część nieprawidłowości została natychmiast wykryta. „W kwietniu 2017 r. wprowadziliśmy system monitorowania przewozów towarów wrażliwych, który jest wciąż ulepszany. Każdy z takich importowanych do Polski towarów będzie widoczny na ekranie komputera inspektora, który będzie mógł zobaczyć jak przebiega ten transport - poinformował Filip Świtała. - W 2018 r. kontynuując działania uszczelniające wprowadziliśmy system teleinformatyczny STIR i Split payment” – podkreślił wiceminister finansów. „STIR był bardzo krytykowany, ponieważ organy skarbowe mogą podatnikowi zablokować konto. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to narzędzie kontrowersyjne, ale jednak konieczne” - podkreślił Filip Świtała. Dodał, że STIR pomaga przy pomocy algorytmów wyłapać pewne nieprawidłowości i firmy wysokiego ryzyka. Podkreślił, że z kolei split payment daje nabywcom towarów komfort, bo płatność w tej formie nie rodzi po ich stronie odpowiedzialności za VAT.

Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów przedstawił kwestię uszczelniania systemu podatkowego w podatkach dochodowych stwierdzając, że jest to sukces Ministerstwa Finansów. Podkreślił, że jednak niestety w podatkach dochodowych nie można reagować tak szybko jak w VAT. „Zebrane na 8 listopada br. dane pokazują, że rok do roku w podatkach dochodowych jesteśmy lepsi w ściągalności o ponad 16,3 mld zł czyli o ok. 15, 5 proc.” – poinformował Maciej Żukowski. Wyjaśnił, że nie do przecenienia jest tu wzrost gospodarczy, który jest na poziomie 5 proc., co oznacza, że działania uszczelniające to ok. 11 proc. Stwierdził, że działania te nie są niczym wyjątkowym, bo wszystkie państwa, które chcą walczyć o dochody je wprowadzają. Działania te mają nie tylko cel fiskalny, poprawiający wpływy budżetowe, ale też poprawiają konkurencyjność uczciwych podatników.

Maciej Żukowski poinformował, że Ministerstwo Finansów w 2019 r. ma zamiar przedłożyć projekty 3 ustaw podatkowych, regulujących podatki dochodowe: prosty PIT dla „Kowalskiego” nie prowadzącego działalności gospodarczej, ustawę o podatku dochodowym przedsiębiorców z każdą możliwą formą prawną oraz ustawę o opodatkowaniu zysków pasywnych: dywidend, odsetek czyli zysków z już zgromadzonego kapitału.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, kierownik Katedry Prawa Finansowego na WPiA UŚ w swoim wystąpieniu na temat „Konsolidacji aparatu skarbowego jako instrumentu uszczelniania systemu podatkowego” dokonała wstępnej oceny funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej podkreślając, że czas pokaże, czy organy KAS stanowić będą nowoczesną i przyjazną dla podatników i przedsiębiorców administrację, sprawnie pobierającą daniny publiczne i dbającą o bezpieczeństwo finansowe państwa oraz czy wprowadzone zmiany mają wpływ na ograniczenie kosztów jej funkcjonowania, także poprzez ograniczenie liczby stanowisk kierowniczych. „Aktualny wzrost wpływów budżetowych wskazuje, że konsolidacja aparatu skarbowego przynosi pozytywne wyniki, a stosowane przez nią przynajmniej niektóre nowe instrumenty uszczelniają system podatkowy. Ale dobra administracja to także dobrze opłacana administracja” – podkreśliła prof. Glumińska-Pawlic. Trudno jednak jeszcze ocenić, czy funkcjonowanie KAS faktycznie pozwoli na uniknięcie podejmowania działań uciążliwych dla podatników i przedsiębiorców.

Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT (analiza na podstawie wyników kontroli NIK za okres 1.01.2016-30.06.2017 r.) przedstawił dr Maciej Berek, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Najwyższej Izbie Kontroli. Poinformował on, że dochody z VAT w roku 2017 r. stanowiły 49,7% dochodów podatkowych budżetu państwa. Podkreślił, że skala luki w dochodach z VAT w Polsce to 35-55 mld zł, a luka podatkowa w dochodach z VAT w krajach Unii Europejskiej to ok. 152 mld euro. Podkreślił, że wyniki wcześniejszych kontroli ujawniły, iż w latach 2013-2015 na szeroką skalę występowało zjawisko wyłudzania VAT, nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur, a najgroźniejsze były tworzone przez oszustów struktury, by pozorować dostawy wewnątrzwspólnotowe, niewystarczająca była skuteczność administracji podatkowej i skarbowej w zwalczaniu oszustw związanych z VAT. W latach 2013-2015 na wysokim poziomie utrzymywała się luka podatkowa w VAT. NIK alarmowała o działania reformujące system podatkowy i wprowadzenie stosownych rozwiązań. Celem kontroli za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. było ustalenie czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeciwdziałały wyłudzeniom podatku VAT? Stwierdzono, że Minister Finansów prawidłowo wyznaczył naczelnikom urzędów skarbowych zadania w zakresie: rejestracji nowych podatników VAT, monitoringu podatników, dokonywania zwrotów podatku VAT, wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT. NIK analizował skuteczność działań podległych jednostek oraz rzetelność zasadności zwrotów VAT. Ważne, że nie stwierdzono długotrwałego i nieuzasadnionego wstrzymywania należnych zwrotów. „W podsumowaniu ogólnym NIK stwierdził, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła poprawę skuteczności działania aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom VAT rzetelnie rozpoznawano zagrożenia, konsekwentnie wdrażano zmiany mające na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT i rozbudowywano narzędzia informatyczne” – stwierdził dr Maciej Berek.

Dr Agnieszka Franczak (UE Kraków) przedstawiła konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie: kosztów finansowania dłużnego, przepisów ogólnych przeciwko unikaniu opodatkowania, zagranicznych spółek kontrolowanych oraz exit tax. Zdaniem dr Franczak rozwiązania przyjęte w związku z implementacją dyrektywy z pewnością przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego. Niebezpieczna jest jednak nadregulacja przybierająca formę wprowadzania przy okazji implementacji dyrektywy ATA do polskiego prawa rozwiązań bardziej restrykcyjnych niż wymaga tego sama dyrektywa. Wśród rozwiązań przyjętych w związku z implementacją dyrektywy nie brakuje rozwiązań nieprecyzyjnych, niejasnych, uderzających w wolność gospodarczą, a nawet w przypadku exit tax - narażających nas na konflikt z organami unijnymi. Dr Agnieszka Franczak podkreśliła, że nowe przepisy zostały napisane trochę za szybko, mimo że termin na ich implementacje pozwalał lepiej przygotować się do proponowanych rozwiązań. Polski ustawodawca postanowił jednak jak najszybciej zamknąć zidentyfikowane kierunki optymalizacji.