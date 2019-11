Potrzebujemy trochę spokoju, bez zmian przepisów podatkowych

Wydarzenie organizowane jest we współpracy Targów Kielce, Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Kielcach.

To już piąta edycja wydarzenia, którego celem jest tworzenie platformy współpracy przedsiębiorców ze specjalistami z otoczenia prawno-podatkowego biznesu. Ci specjaliści to przede wszystkim księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci oraz przedstawiciele administracji skarbowej.

Forum zostało objęte patronatem honorowym:

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami Forum są Prezydent Miasta Kielce oraz Inwestuj w Kielcach – Centrum Obsługi Inwestora.

Patronat medialny sprawował portal INFOR.PL

Część konferencyjna tegorocznej edycji Forum skupiła szacowne grono wykładowców, prelegentów oraz specjalnych gości, którzy mają realny wpływ na tworzenie i stosowanie prawa gospodarczego, a w szczególności prawa podatkowego w naszym kraju.

Wśród zaproszonych gości Forum byli m.in.: Maria Fidzińska - Dziurzyńska. Dyrektor Departamentu i Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski; Zdzisława Stępień Zastępca Dyrektora i Głowna Księgowa, Urząd Marszałkowski; Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce; Sławomir Podkówka, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach; Iwona Janik – Wrona, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie; Katarzyna Jankowska, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach; Wojciech Biskupski, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach; Inga Biernat, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego.

W imieniu przedstawicieli organizatorów głos zabrali: Bożena Staniak – V-ce Prezes Targów Kielce jako reprezentant gospodarza; Czesław Kaczyński, Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Agnieszka Wujek - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Zbigniew Radek, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. List Haliny Gąsior - Mikulskiej, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach odczytał Zbigniew Radek, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP.

W imieniu administracji skarbowej glos zabrał Sławomir Podkówka, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Iwona Janik – Wrona, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie.

Przedstawiła ona kalendarium zmian w przepisach prawa podatkowego 2019/2020. Mówiła m.in. o tym, gdzie znaleźć białą listę podatników VAT.

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Znaleźć ją można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nie jest konieczne żadne działanie przedsiębiorcy, aby dane firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, można wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli przedsiębiorca zapłaci swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy niż podany w wykazie:

nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł,

będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

będzie mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinno się sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planuje się zrealizować przelew.

Iwona Janik – Wrona, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie przedstawiła zasady obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz informacje o WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej).

WIS – decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, która określi:

klasyfikację towaru/usługi wg CN/ PKWiU 2015/ PKOB

prawidłową stawkę VAT (obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.)

Termin na wydanie decyzji - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do 31 marca 2020 r. - interpretacje indywidualne dot. aktualnej stawki VAT (tj. obowiązującej do 31 marca 2020 r.) będą wydawane na dotychczasowych zasadach. Od 1 kwietnia 2020 r. w zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

Indywidulany rachunek podatkowy - Projekt „Witraż”

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowe. Zmiany obejmą zatem: firmy, osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz pracowników. Mikrorachunek podatkowy będzie można uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym.

Iwona Janik – Wrona poinformowała, że będzie istniała możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Będą to mogły zrobić:

członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha - bez ograniczeń kwotowych;

aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;

każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek, którego wysokość przekracza 1000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew, który będzie dotyczył PIT, CIT i VAT trzeba będzie wykonać na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych. W tytule przelewu zaznaczyć należy, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT, należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdą się tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacić poszczególne podatki.

Nowy sposób składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Deklaracja wraz z ewidencją VAT (nowy JPK_VAT)

Naczelnik US poinformowała, że nowy plik JPK_VAT jest dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Wzór dokumentu elektronicznego zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP (art. 99 ust. 13a ustawy o VAT). Zmiany wersji tego pliku będą przygotowywane tylko na ePUAP w trybie przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do nowego pliku JPK_VAT zostanie przygotowana instrukcja jego wypełnienia.

Etapy wprowadzania JPK_VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązkiem składania nowego JPK_VAT objęto dużych podatników. Od 1 lipca 2020 r. obowiązkiem składania nowego JPK_VAT objęto średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Nowy plik JPK_VAT będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

JPK_VAT nie będzie miał zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Zniesiono obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT.

Wprowadzono uproszczenie poprzez ograniczenie nadmiernych formalności dla podatników z tytułu rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej. Zniesienie obowiązku składania kopii deklaracji VAT-7, urząd celno-skarbowy sam zweryfikuje w JPK_VAT, czy import towarów został rozliczony w deklaracji.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą musieli składać: ewidencje VAT w formie nowego JPK_VAT (wypełniając tylko część ewidencyjną) za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. W trzecim miesiącu kwartału wypełniają część ewidencyjną (ewidencja VAT za trzeci miesiąc kwartału) i część deklaratoryjną JPK_VAT (deklaracja VAT-7K).

Kary za nieprawidłowości związane z wypełnieniem pliku

Naczelnik US poinformowała, że kara nie będzie nakładana automatycznie, po identyfikacji błędu. W wyniku ujawnienia błędów w ewidencji, NUS najpierw wezwie podatnika do skorygowania ewidencji (JPK_VAT), w którym wskaże zidentyfikowane błędy.

Jeżeli podatnik prześle w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania korektę ewidencji, w której poprawi/wyeliminuje błędy lub złoży wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja została wypełniona prawidłowo, wówczas kara pieniężna nie będzie mogła być nałożona.

Matryca VAT

Główne założenia to objęcie całych działów CN (w miarę możliwości) jedną stawką VAT, eliminacja istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, generalna obniżka stawek („równanie w dół”) przede wszystkim dla podstawowych produktów oraz punktowe podwyżki stawek (nieliczne) w celu zrekompensowania generalnych obniżek i ujednolicenia stawek dla grup towarowych.

Obniżka stawki VAT:

owoce tropikalne i cytrusowe (np. banany, figi, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, cytryny), niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – z 8% na 5%,

pieczywo z terminem przydatności do spożycia powyżej 14 dni (z 8% na 5%)

ciastka z terminem przydatności do spożycia powyżej 45 dni (z 23% na 5%),

zupy, buliony, żywność homogenizowana – z 8% na 5%,

musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% na 8%,

produkty dla niemowląt i dzieci tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% na 5%,

świadczenie usług polegające na licencjonowaniu programów komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Podwyżka stawki VAT (przykłady):

homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru – z 5% na 23%, jak również sprzedawane w placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty – z 8% na 23%,

czasopisma specjalistyczne – z 5% na 8% (czasopisma regionalne i lokalne niedostarczane drogą elektroniczną - 5%),

lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8% na 23%,

drewno opałowe z 8% na 23%

Nieruchomości – współczesne wyzwania w wycenie i prezentacji sprawozdawczej przedstawił prof. nadzw. dr hab Artur Hołda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, reprezentujący Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Samochody w biznesie to temat, który był przedmiotem wystąpień dr Adama Bartosiewicza. W pierwszym z nich dr Adam Bartosiewicz przedstawił temat samochodów z perspektywy podatków dochodowych, w drugim skupił się na skutkach w podatku od towarów i usług.

O środkach trwałych używanych na podstawie umów leasingu mówiła dr Dorota Mikulska.

Na Forum przybyli także członkowie Zarządu Funduszu Pożyczkowego, tj. jednostki należącej do Urzędu Marszałkowskiego w osobach: Justyny Harenzy, Prezesa Zarządu oraz Michała Pietraszkiewicza, wiceprezesa Zarządu tego Funduszu. Prezes Justyna Harenza przedstawiła informacje o działaniu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego i korzyści dla przedsiębiorców.

Poinformowała ona, że ruszyła kolejna transza środków z Funduszy Europejskich, przeznaczonych na pożyczki dla firm. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć na niskie oprocentowanie i nawet 1 mln zł środków na cele inwestycyjne. Pożyczek udziela Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach, którego w 100% właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z pożyczki na cele inwestycyjne, która na warunkach de minimis ma niskie oprocentowanie (obecnie od 1,87%), oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej, stałe w całym okresie finansowania. Uzyskują w ten sposób środki na zakup m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, w tym również na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze mogą również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Wspierane są także zakupy technologii informacyjno-komunikacyjnych zastosowanych w procesach biznesowych.

Fundusz przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu, choćby ze względu na bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury.

Justyna Harenza stwierdziła, że z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest koncentrowanie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego. Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to nawet 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Przyznanie pożyczki zależy od posiadania zdolności finansowej i adekwatnego do sytuacji finansowo-ekonomicznej prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Proces decyzyjny jest szybki, a każdy wniosek analizowany indywidualnie.

Przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką otrzymają szczegółową ofertę i więcej informacji w siedzibie Funduszu przy Al. IX Wieków Kielc 4, tel. 41 36 00 280 i na stronie www.fpws.eu.

Panel dyskusyjny

Interesującym elementem Forum był panel dyskusyjny pod hasłem: Samochody, nieruchomości i inne środki trwałe w biznesie – ocena obowiązujących regulacji i wnioski de lege ferenda.

Uczestniczyli w nim:

• prof. nadzw. dr hab Artur Hołda (UEK i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)

• dr Adam Bartosiewicz (Krajowa Izba Doradców Podatkowych)

• dr Dorota Mikulska Polska Izba Biegłych Rewidentów

• Czesław Kaczyński, Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału KIDP

• Agnieszka Wujek, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

- Zbigniew Radek Prezes Zarządu Oddziału Regionalnego w Kielcach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP.

Prof. nadzw. dr hab Artur Hołda mówił m.in. o wycenie wartości nieruchomości w wartości rynkowej (wartości godziwej) i jej rozliczaniu oraz o wątpliwościach z tym związanych. Stwierdził, że wartość godziwa w przypadku nieruchomości inwestycyjnych jest do zaakceptowania, pod warunkiem, że ureguluje to ustawa a nie KSR nr 7. Należałoby jasno zapisać w ustawie, że pierwsze przeszacowanie środka trwałego przy reklasyfikowaniu do nieruchomości inwestycyjnych ma charakter kapitałowy i ten kapitał nie podlega podziałowi. Wtórne wyceny mogą być robione w wartości rynkowej, bo to będzie odpowiadało sytuacji rzeczywistej.

Dr Adam Bartosiewicz podsumował kwestie związane z przepisami dotyczącymi samochodów w działalności. Stwierdził, że to z pewnością nie koniec zmian dotyczących samochodów. „Oczekiwałbym, żeby te zmiany dotyczące samochodów doprowadziły do uproszczenia przepisów. Życzyłbym sobie żeby trochę mniejsze zainteresowanie ustawodawca wykazywał samochodami w działalności gospodarczej – podkreślił dr Bartosiewicz.

Dr Dorota Mikulska prezentowała, w jakiej sytuacji korzystniejszy jest dla przedsiębiorcy leasing operacyjny, a jakie i ewentualnie kiedy korzyści daje leasing finansowy. Stwierdziła, że wybór zależy od tego jakie mamy relacje między opłatą wstępną (ile to procent), wartością rat leasingowych w części kapitałowej i opłatą końcową. Jeśli potrzebujemy kosztów to bardziej opłacalny będzie leasing operacyjny, będą wyższe koszty w pierwszych miesiącach użytkowania przedmiotu leasingu. Przy leasingu finansowym koszty rozkładają się bardziej równomiernie. Zatem podatkowo może lepszy byłby operacyjny a bilansowo finansowy. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Czesław Kaczyński wskazał na problemy związane z opodatkowaniem budowli podatkiem od nieruchomości. Podkreślił, że kontrowersje dotyczą m.in. podatku liczonego od wartości budowli bez względu na całkowite umorzenie czy oczywistą utratę wartości budowli (w stosunku do wartości początkowej). Podkreślił, że biorąc pod uwagę rynek kielecki, jeżeli dokonamy przeliczenia to wartość podatku od nieruchomości zrówna się z wartością nieruchomości po ok. 200 latach. Natomiast w przypadku budowli to będzie już w ciągu ok. 50 lat. Zatem podatek 2 proc. od budowli jest za wysoki i powinien być jak najszybciej obniżony. Wskazał, że optymistycznym akcentem w kwestii tych problemów jest wyrok WSA w Kielcach z lutego br., w którym sąd stwierdził, że inaczej należy patrzeć na budowle amortyzowane a inaczej na te już zamortyzowane. Sąd wskazał, że nie ma zakazu, żeby obniżyć podstawę opodatkowania w przypadku już zamortyzowanych budowli o dokonane odpisy. Czesław Kaczyński podkreślił, że to bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców dysponujących budowlami.

Agnieszka Wujek podkreśliła, że jednostki gospodarcze coraz częściej inwestują na rynku nieruchomości, z uwagi na lepszą opłacalność tego typu inwestycji niż np. lokaty bankowe. Wskazywała jakie nieprawidłowości w związku z ich ujęciem – w jej ocenie jako biegłego rewidenta - mogą zawierać sprawozdania finansowe.

Mówiła o tym, że wszelkie wątpliwości przekładają się na ryzyko biegłego rewidenta. Wskazywała na kwestie istotności. Podkreślała, że sprawozdania muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową jednostki, co biegły potwierdza w opinii. Stwierdziła, że nieruchomości w sprawozdaniu finansowym stanowią dla biegłego rewidenta duże ryzyko.

Podkreśliła rolę biegłego rewidenta i fakt, że musi on nadążać za zmianami. Na co dzień pracuję jako księgowa i wiem, że to bardzo trudne aby nadążyć za tymi wszystkimi zmianami – podkreśliła Agnieszka Wujek.

Zbigniew Radek mówił o odpisach amortyzacyjnych i ich prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Wskazał na KSR nr 11.

Czy chcemy mieć do czynienia z dualizmem wartości podatkowej i bilansowej i jeszcze w dodatku z podatkiem odroczonym - pytał. Wskazywał, że oczywiście możliwe są uproszczenia, ale nie zawsze są one uprawnione. Jeżeli zastosujemy uproszczenia w sytuacji, gdy są one nieuprawnione to z pewnością będzie to miało negatywny wpływ na prawidłowość pomiaru wyniku finansowego. Mówił o istocie okresu ekonomicznej użyteczności i rozbieżnościach między pomiarem podatkowym i bilansowym.

Czy sporządzanie sprawozdań w wersji XML jest uproszczeniem dla kogokolwiek? Nie i apelowałbym od odejścia od tej formy - stwierdził Zbigniew Radek.

Każdy uczestnik panelu odpowiadał też na pytanie jak ocenia zmiany w systemie prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, co się udało a co nie i co należałoby jeszcze poprawić, żeby ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce? Z uwagi na charakter opracowania nie sposób opisać wszystkich wystąpień i stwierdzeń. Warto podkreślić, że wszyscy paneliści zgodnie wskazali, że oczekiwaliby chociaż 180 dni spokoju, bez zmian przepisów. Teza ta spotkała się z entuzjazmem wśród uczestników Forum.

Podczas Forum zaprezentowano wiele interesujących wykładów, odbyły się ciekawe dyskusje i wymiany poglądów. Tegoroczna edycja Forum z całą pewnością należy do udanych.

Forum i panel dyskusyjny prowadziła redaktor Wiesława Moczydłowska.

Wiesława Moczydłowska