Minister finansów o stawkach VAT w UE

Na spotkaniu ECOFIN – pierwszym od objęcia przez Chorwację przewodnictwa w Radzie – ministrowie finansów zapoznali się z programem prac nowej prezydencji w sprawach gospodarczych i finansowych.

„Popieram cele prezydencji chorwackiej w zakresie kontynuowania działań w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich: zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym. Oczekuję jednak przyspieszenia prac nad propozycjami w zakresie VAT, w szczególności równych możliwości stosowania przez kraje zredukowanych stawek” – powiedział minister Kościński i przypomniał, że to kwestia bardzo ważna dla Polski.

Nasz kraj od lat postuluje zapewnienie wszystkim państwom członkowskim możliwości stosowania stawek obniżonych, co umożliwiłoby wsparcie polityki prorodzinnej, traktowanej priorytetowo przez polski rząd. Chodzi szczególnie o obniżenie stawek VAT na towary dla dzieci, zwłaszcza ubrania i buty dziecięce.

ECOFIN o Zielonym Ładzie

Rada zapoznała się z prezentacją Komisji Europejskiej (KE) nt. tzw. Zielonego Ładu. To nowy program, który ma uczynić Unię Europejską neutralną klimatycznie do 2050 r., a jednocześnie ma sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkańców UE. Polska popiera cele przedstawione przez KE, ale podkreśla konieczność uwzględnienia uwarunkowań społeczno-gospodarczych poszczególnych państw, związanych z taką transformacją. Przejście do gospodarki neutralnej klimatycznie musi być sprawiedliwe, sprzyjać włączeniu społecznemu i nie może prowadzić do nadmiernego obciążenia państw mniej zamożnych.

Zarządzanie gospodarcze w UE

Ministrowie rozmawiali również o przedstawionym przez KE w grudniu 2019 r. pakiecie dokumentów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE na 2020 r. To rozpoczęcie kolejnego cyklu Semestru Europejskiego, czyli procesu koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej w UE.

Polska poparła nowe podejście do priorytetów gospodarczych i społecznych przedstawionych przez KE, w tym uznanie przez KE kompleksowego podejścia do kwestii środowiskowych i sprawiedliwego rozwiązania dla państw, których najbardziej dotyczy transformacja energetyczna. Konkluzje Rady dotyczące Rocznej Strategii Zrównoważonego Wzrostu (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS), Sprawozdania ostrzegawczego na temat nierównowag makroekonomicznych (Alert Mechanism Report, AMR) oraz zalecenie Rady w sprawie polityki gospodarczej strefy euro zostaną przyjęte przez Radę ECOFIN w lutym 2020 r.

Pozostałe ustalenia

Podczas spotkania ECOFIN dyskutowano także o wyzwaniach dla polityk podatkowych związanych z cyfryzacją. Ministrowie odnotowali prace prowadzone na forum OECD, dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej. Minister Kościński poinformował, że Polska popiera te prace i inicjatywy, które umożliwiają UE i państwom członkowskim koordynację podejścia do propozycji przedstawionych na forum międzynarodowym. Zwrócił uwagę, że mimo znacznego postępu nadal wiele kwestii wymaga przeanalizowania, także pod kątem zgodności rozwiązań proponowanych w ramach OECD z prawem UE.

W trakcie spotkania Eurogrupy, w którym uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak, ministrowie rozmawiali o wynikach grudniowego Szczytu Euro i harmonogramie prac dotyczących dalszego wzmocnienia Unii Gospodarczej i Walutowej, planowanych do przeprowadzenia w I półroczu 2020 r.

Ministrowie finansów o podat ku cyfrowym

Jednym z ważniejszych tematów rozmów ministrów finansów państw UE w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Rady ECOFIN, było opodatkowanie działalności cyfrowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pracuje już nad przepisami podatkowymi, które miałyby obowiązywać globalnie.

To pierwsze posiedzenie unijnych ministrów finansów za prezydencji chorwackiej. Politycy przyjrzeli się postępom prac prowadzonych przez OECD, która przewodniczy negocjacjom w sprawie międzynarodowego opodatkowania działalności cyfrowej.

Rozmowy dotyczyły zarówno realokacji zysków przedsiębiorstw cyfrowych, jak i minimalnej stawki podatkowej dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Oficjalna strategia OECD ma zostać przedstawiona już pod koniec stycznia tego roku.

Ministrowie zgodzili się, że wspólne przepisy o podatku cyfrowym będą najbardziej korzystnym rozwiązaniem, przede wszystkim dlatego, że zapobiegną fragmentaryzacji regulacji i wprowadzaniu jednostronnych rozwiązań. Ministrowie przyznali, że zdają sobie sprawę z tego, że OECD ma niewiele czasu, bo światowy kompromis w tej sprawie ma zostać osiągnięty do końca 2020 r.

Chorwacka prezydencja zapewniła, że nadal będzie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach poświęconych kwestii podatku cyfrowego. Zamierza także zorganizować poświęcone tematowi spotkania techniczne w Radzie Unii Europejskiej, żeby przygotować argumenty negocjacyjne dla OECD i przedstawić ewentualne obawy i oczekiwania państw członkowskich.

"Digitalizacja przyniosła kluczowe zmiany sposobu działania firm. To wymaga zaadaptowania przepisów, zwłaszcza podatkowych, do wymogów gospodarki cyfrowej. To światowy problem, który wymaga światowego rozwiązania. Dlatego też Unia Europejska zobowiązała się do udziału w trwających negocjacjach OECD" – powiedział podczas spotkania chorwacki minister finansów Zdravko Maric.

Unia Europejska pracuje nad dostosowaniem systemów podatkowych państw członkowskich do wymogów gospodarki cyfrowej. Chodzi o to, żeby w całej UE obowiązywały jednolite przepisy w tej sprawie i żeby działające na unijnym rynku przedsiębiorstwa wywiązywały się sprawiedliwie z płatności podatkowych.

Problem w tym, że dotychczasowe przepisy podatkowe tworzono dla firm fizycznie obecnych w danym państwie. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii i modeli biznesowych niejedna firma cyfrowa ma użytkowników i klientów w państwach, w których nie jest fizycznie obecna. Zarabia więcej na użytkownikach z zagranicy, jednak zgodnie z przepisami, płaci podatki tam, gdzie ma zarejestrowaną siedzibę - np. w państwach, takich jak Irlandia, gdzie obowiązują niskie podatki, i gdzie dzisiaj mieści się wiele firm IT, w tym np. Apple. (PAP)

