Składanie deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 sierpnia 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zawiesił działalność gospodarczą. Mimo tego, nadal otrzymywał on faktury za wynajem lokalu oraz podtrzymywanie łącza energii elektrycznej. Podatnik otrzymał także jednorazowo roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.

Na tym tle podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytał, czy przysługuje mu prawo do złożenia deklaracji VAT w przypadku, gdy otrzymywane faktury wiążą się tylko i wyłącznie z utrzymywaniem źródła przychodu.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na możliwość składania deklaracji VAT-7. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska podatnik przytoczył treść art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Wskazał, że zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi samo w sobie zaprzeczenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Choć w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie prowadzi aktywnej działalności, to jednak w dalszym ciągu ma status podatnika i może podejmować wszelkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. A skoro tak, to w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje mu prawo do złożenia deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, gdy poniósł wydatki, które stanowią czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów.

