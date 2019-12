Nie każdy zestaw stanowi świadczenie złożone dla potrzeb rozliczania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „(…) zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług” (10.12.2018 r., 0112-KDIL1-3.4012.679.2018.1.JN).

Nie można więc uznać, że wszystkie towary lub usługi sprzedawane „w pakiecie” stanowią świadczenie kompleksowe. Aby tak było, jego elementy muszą się wzajemnie uzupełniać, świadczenie pomocnicze ma być niezbędne do skorzystania ze świadczenia głównego. Przykładem świadczenia kompleksowego może być sprzedaż mebli z montażem, usługi kosmetyczne wraz z zastosowaniem odpowiednich preparatów lub wymiana uszkodzonych części w maszynie. W każdym z tych przykładów dostawa towaru nierozerwalnie wiąże się z usługą (np. montażem, pielęgnacją, serwisem). Jednocześnie nabycie usług i towarów osobno nie będzie miało dla klienta sensu.

reklama reklama



Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Biuletyn VAT

W odniesieniu do powyższego należy uznać, że nie każdy zestaw towarów lub usług będzie stanowił świadczenie kompleksowe. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku sprzedaży zestawu towarów, które pojedynczo stanowią pełnowartościowe produkty, a ich połączenie w zestaw nie zmieni ich właściwości.

Zagadnienie to było przedmiotem interpretacji indywidualnej z 4.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK. Wnioskodawca sprzedawał zestawy produktów spożywczych (batoników, chrupek, cukierków). Zestawy składały się z pełnowartościowych produktów, w opakowaniach producentów. Działalność Wnioskodawcy polegała na skompletowaniu zestawów według indywidualnego zamówienia klienta oraz dostarczeniu paczek. W takiej sytuacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że „(…) w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, lecz zespołem odrębnych świadczeń (dostaw gotowych, zapakowanych przez producenta towarów), podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach właściwych dla każdego świadczenia odrębnie. Połączenie tych produktów w jeden zestaw (bez zmiany istoty i właściwości tworzących go świadczeń – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca nie ingeruje w przyjęty towar, nawet go nie rozpakowuje, tylko wysyła dalej, natomiast o kształcie danego zestawu decyduje zamawiający) nie powoduje powstania nowego produktu i nie przesądza o prawie do zastosowania jednej stawki podatku (skomponowanie zestawu, składającego się np. z batoników, chrupek i cukierków nie wpływa na potraktowanie ww. świadczeń na gruncie przepisów ustawy o VAT jako jednego kompleksowego świadczenia).”

Podatnik powinien zatem każdorazowo zbadać, czy świadczenie oferowane przez niego w zestawie ma charakter świadczenia kompleksowego. Co do zasady każda dostawa towarów i usług w ramach jednej umowy powinna być traktowana odrębnie i niezależnie. Dopiero po spełnieniu określonych kryteriów tworzyć będą jedną czynność kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.