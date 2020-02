Rozliczenie PIT za 2019 rok osób głuchych i niedosłyszących - akcja KAS i PZG

Dzięki akcji KAS i PZG osoby niesłyszące lub niedosłyszące uzyskają w urzędzie zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach związanych z rozliczeniem PIT.



9 marca (w godz. 10-18) i 2 kwietnia br. (w godzinach obsługi klienta) w wybranych 16 urzędach skarbowych na terenie wszystkich województw pomocy będą udzielać profesjonalni tłumacze języka migowego z PZG. W większości urzędów pomagać oni będą osobiście. W urzędach skarbowych w Kielcach, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie osoby głuche i niedosłyszące będą mogły liczyć na wsparcie tłumacza języka migowego on-line, natomiast w urzędzie skarbowym w Łodzi – videotłumacza języka migowego.

Co ważne, w ramach akcji podatnik otrzyma pomoc, nawet jeśli nie jest to jego urząd właściwy miejscowo. Na specjalnych stanowiskach komputerowych będzie można rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT. Aby to zrobić, trzeba mieć przy sobie ubiegłoroczny PIT i aktualne informacje o dochodach. Przypominamy, że złożenie PIT w wersji elektronicznej to krótszy czas na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku (45. dni zamiast 3. miesięcy przy PIT złożonym w formie papierowej).

reklama reklama



KAS na bieżąco pomaga osobom niepełnosprawnym

Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco współpracuje ze środowiskami osób niepełnosprawnych, w tym osób głuchych i niedosłyszących. Pracownicy urzędów skarbowych, zarówno w siedzibach urzędów, jak i w regionalnych oddziałach Polskiego Związku Głuchych, udzielają im wyjaśnień w sprawach podatkowych. Również Polski Związek Głuchych, realizując swoje cele statutowe, udziela osobom niesłyszącym i niedosłyszącym wparcia w tym zakresie.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Prawa osób niepełnosprawnych w kontaktach z urzędami

Od 1 kwietnia 2012 r. osoby, które mają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagają w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w urzędach mogą korzystać ze środków wspierających komunikowanie się, w szczególności z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Urzędy skarbowe na swoich stronach BIP (w zakładce: Załatwianie spraw / obsługa osób niepełnosprawnych) informują o zasadach obsługi osób głuchych i niedosłyszących, jakie wynikają z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoby takie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy urzędowej. Powinny to zgłosić co najmniej na 3. dni robocze przed wizytą w urzędzie (nie dotyczy to sytuacji nagłych). Zgłoszenie można przekazać w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu) i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się.

Komunikat w języku migowym na stronie Polskiego Związku Głuchych

Wykaz urzędów skarbowych które biorą udział w akcji (DOCX, 13 kB)