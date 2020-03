Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Niższe odsetki ustawowe od 18 marca 2020 r. - odsetki podatkowe bez zmian

Niższe odsetki ustawowe od 18 marca 2020 r. - odsetki podatkowe bez zmian

Wskutek zmian stóp NBP (zwłaszcza stopy referencyjnej) obniżeniu uległa od 18 marca 2020 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Bez zmian natomiast pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Bez zmian pozostały natomiast odsetki od zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Nie zmieni się także w ww. dacie wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).