Postulaty KIDP uwzględnione przez rząd w tarczy antykryzysowej

Przypomnijmy, że od początku kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa, w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych działa specjalny zespół, który pracuje nad propozycjami zmian w prawie, które mają ułatwić funkcjonowanie biznesu w czasie przestoju związanego z epidemią. KIDP apelowała do władz państwowych o jak najszybsze przyjęcie przepisów, które będą chroniły biznes przed upadłością.

Do rządowego projektu specustawy oraz innych aktów prawnych, które mają być zmienione w związku z epidemią, eksperci KIDP przedstawili 63 propozycje zmian w prawie. Część z nich znalazła się w projekcie, który rząd skierował do sejmu. Rząd, na wniosek doradców podatkowych, zdecydował się na automatyczne zamrożenie wszystkich postępowań i kontroli skarbowych. W specustawie pojawiła się też możliwość złożenia „czynnego żalu” droga elektroniczną (do tej pory wymagana była forma papierowa). Dodatkowo, Minister Finansów wydał rozporządzenie o przesunięciu terminu składania deklaracji CIT - 8 oraz sprawozdań finansowych na koniec maja.

reklama reklama



- Cieszy nas to, że po stronie rządu znalazły się osoby, które wysłuchały naszych apeli o pilne zmiany w przepisach podatkowych. To dobry początek, na pewno ułatwi to działanie biznesowi w najbliższym czasie. Liczymy jednak na to, że w kolejnym kroku, także pozostałe postulaty przedsiębiorców i doradców podatkowych zostaną spełnione - mówi Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz szef zespołu ekspertów KIDP.

Projektem specustawy kryzysowej będzie teraz zajmował się sejm i senat.