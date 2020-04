Zmniejszenie podstawy podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe

Zmniejsz podstawę podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe

Jak wynika z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwe jest zmniejszenie podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

W związku z tym, jako podatnik będziesz zwolniony z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.

reklama reklama



Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, zachowujesz prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.

Kiedy możesz skorzystać?

Aby skorzystać z tego rozwiązania, musisz uzyskać przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:

stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,

rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,

rozpoczęli działalność w 2020 r.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Kto może skorzystać?

Wszyscy podatnicy podatku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Co zyskasz?

Zmniejszenie podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

gov.pl

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes