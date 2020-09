Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Co przyniesie podatnikom VAT jesień 2020 roku?

Recesja a przede wszystkim spadek sprzedaży doprowadził do obniżki dochodów budżetowych w tym roku. Prawdopodobnie w stosunku do prognozy spadek dochodów z podatku od towarów i usług wyniesie 15 mld zł, a z akcyzy o 6 mld zł, czyli o około 10%, co i tak jest sukcesem w stosunku do prognoz z marca br. (15% prognoza ISP) oraz tzw. realistów, którzy wieszczyli utratę jednej piątej dochodów. Poza ujemnym skutkiem koniunkturalnym zmniejszyła się jednak również efektywność fiskalna wszystkich czterech głównych podatków do których zaliczają się również oba podatki dochodowe. Dlaczego?