Nieuprawnione doradztwo podatkowe – KIDP składa 60 wniosków do prokuratury

- Zgodnie z prawem, aby móc wykonywać usługi doradztwa podatkowego i reprezentować klientów przed urzędem skarbowym, należy mieć przewidziane przepisami uprawnienia. Doradztwo podatkowe bez uprawnień, to w Polsce przestępstwo zagrożone grzywną w wysokości do 50 tys. zł – wyjaśnia prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Zbadaliśmy to zjawisko i odkryliśmy, że co najmniej kilka tysięcy podmiotów w Polsce, głównie biur rachunkowych, oferuje swoim klientom nieuprawnione doradztwo, narażając ich na poważne konsekwencje. Postanowiliśmy na ten fakt zareagować wysyłając zawiadomienia do organów ścigania.

W ramach KIDP działa specjalny zespół, który monitoruje rynek i wyławia firmy oferujące usługi doradcze pomimo braku uprawnień. W tej chwili samorząd doradców podatkowych zidentyfikował i udokumentował ok. 500 takich przypadków łamania prawa przez księgowych i biura rachunkowe. 60 zawiadomień przeciwko konkretnym podmiotom trafiło właśnie do prokuratury. Kolejnych 400 jest w przygotowaniu, kolejne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu trafią na biurka prokuratorów w jeszcze w tym roku.





- Wiele z tych firm i osób ma świadomość tego, że nie posiadając uprawnień doradcy podatkowego nie mogą oferować takich usług, ale mimo to, robi to, bo do tej pory znane były nieliczne przypadki, gdy organy ścigania zajmowały się tym problemem. Postanowiliśmy to zmienić. Nasze działania podyktowane jest troską o jakość usług świadczonych klientom, którzy często nie zdają sobie sprawy, że osoba, która im doradza robi to bezprawnie, nie mając stosownej wiedzy i uprawnień - mówi prof. Adam Mariański.

W świetle przepisów, doradcą podatkowym może być osoba, która ma wykształcenie wyższe, jest niekarana, odbyła praktykę zawodową oraz zdała państwowy egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów. Dzięki takim kryteriom doradztwem podatkowym w Polsce mogą zajmować się osoby, które mają wiedzę na temat podatków na odpowiednim poziomie. Każdy doradca podatkowy ma obowiązek posiadania polisy OC oraz uzupełniania swojej wiedzy – nad czym czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Dzięki temu, klienci doradców podatkowych nie ryzykują korzystając z ich usług.