Samorząd doradców podatkowych zaczyna rebranding

25 lat samorządu zawodowego doradców podatkowych

- To symboliczne podsumowanie 25 lat samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce oraz dynamicznych zmian, które KIDP przechodzi w ostatnim czasie. Nasza organizacja działa coraz sprawniej, z powodzeniem wprowadzamy kolejne cyfrowe narzędzia i kanały komunikacji. To dobry moment, aby w kolejne ćwierćwiecze naszej działalności wejść z nowym logo i identyfikacją wizualną, dostosowaną do wymogów współczesnego, cyfrowego świata – tłumaczy prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Konkurs na nowe logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Konkurs na nowe logo KIDP ma charakter otwarty, zgłosić się może każdy twórca zajmujący się projektowaniem graficznym i brandingiem. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap, bezpłatny, to selekcja portfolio. W drugim etapie konkursu 3 lub 4 podmioty o najlepszym portfolio zostaną poproszone o przygotowanie propozycji nowego logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają wynagrodzenie.





- Zależy nam na tym, aby nasz konkurs spełniał wysokie standardy przyjęte w środowisku graficznym. Dokumentacja konkursowa i regulamin zostały przygotowane we współpracy z profesjonalistami z branży graficznej. Zadbaliśmy też o odpowiednie kompetencje w jury oceniającym prace na każdy z etapów: oprócz dwóch osób z KIDP, w jury znalazło się dwoje uznanych projektantów graficznych, rozpoznawalnych w środowisku: Anna Światłowska z Muzeum Warszawy oraz Marcin Wolny ze Studia Otwartego – mówi Paweł Prus, rzecznik prasowy KIDP.

Zwycięzca drugiego etapu konkursu wykona na zlecenie Krajowej Izby Doradców Podatkowych nowe logo i system identyfikacji wizualnej izby. Łączna wartość nagrody dla zwycięzcy to 23 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do konkursu, regulaminu, jury oraz nagród znajdują się na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych: https://kidp.pl/strona.php/3362_rebranding.html